Редкие кадры с Виктором Цоем показали в клипе "Любовь - это не шутка"

Это эксклюзивные съемки 80-х годов. Американская начинающая певица Джоанна Стингрей приехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), чтобы познакомиться с нашими рокерами. Привезла в подарок порто-студию, каких в Питере было днем с огнем не сыскать. Очень активная, доброжелательная, радушная, милая - она быстро подружилась Виктором Цоем и музыкантами "Кино". Иногда они подыгрывали ей на концертах, в Ленинградском рок-клубе. А за гитариста "Кино" Юрия Каспаряна американка даже вышла замуж. Был на свадьбе и Виктор Цой. Однажды даже чуть не уговорил молодоженов прыгнуть на радостях в Неву.

Джоанна Стингрей быстро стала своей в этой дружной компании, которая попутно учила ее русскому языку. БГ, Сергей Курехин, музыканты "Кино" и "Странных игр" - вместе они ходили на концерты, играли джем-сейшены, обсуждали рок и новые пластинки (которые присылали Джоанне родители и младшая сестра), выезжали на пикники, заглядывали друг к другу в гости (иногда с бутылкой портвейна). И уж точно не обсуждали авторские права и не ссорились из-за них, как это, порой, случается в шоу-бизнесе сегодня…

Да, наверное, никогда любые музыканты не были так дружны, как в 80-е - 90-е. Но в Москве эта тусовка формировалась вокруг Гарика Сукачева или Александра "Чачи" Иванова из "НаиВа", а в Питере - вокруг БГ, Сергея Курехина и Виктора Цоя!

Некоторые из этих встреч, посиделок за "чашкой вина", джемов или просто веселого общения снимали на кино-камеру или видео. Долгое время про эти кадры не вспоминали.

К середине 90-х Стингрей переехала в Москву и записала с новым мужем - экс-барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым (выступавшим с ней под псевдонимом Sniper) два альбома (в 1994 и 1998 годах). И ей опять было не до воспоминаний о Ленинградском рок-клубе. Хотя в 1996 году, вместе с экс-басистом "Звуков Му" Александром Липницким, участвовала в съемках фильма о Викторе Цое - "Солнечные дни"….

Любопытно вспомнить и участие Джоанны в экологической, социальной рекламе: время от времени она появлялась на телеэкранах разных каналов и говорила с трогательным простецким акцентом: "Не надо мусорить!" Помогала российскому отделению Greenpeace…

А потом они с Васильевым уехали жить к ней на родину - в Лос-Анджелес. И певица стала успешно работать агентом по недвижимости.

В 2019-м Джоанна выпустила книгу мемуаров "Стингрей в стране чудес". Очевидно, тогда же и были найдены эти редкие кадры с Виктором Цоем.

А может, это случилось в то время, когда она думала о Васильеве, который ушел из жизни в том самом Лос-Анджелесе меньше года назад… Среди найденных съемок обнаружились даже те, где Цой играет на ударной установке!

Премьера клипа состоялась только сейчас, в память о Викторе Цое. В нем очень много счастливых моментов, которые многим слушателям, наверняка, захочется снова пережить. Да и песня называется вполне справедливо - "Любовь - это не шутка"!

Кстати

В репертуаре Джоанны Стингрей было несколько песен Виктора Цоя, к которым она сочиняла английский вариант текста или добавляла мелодические идеи, становясь соавтором: War, Danger, Tsoi Song (а в написании этой песни, в русской версии - "Песне Цоя" - принимал участие и Юрий Каспарян), Give Me Some More of Your Love… И оставшийся близким к оригиналу "Гость". А больше всего песен Виктора Цоя она поместила в свой Greatest Hits.

Между прочим

А лидер группы "Центр" - басист, вокалист, электронщик и автор практически всего репертуара Василий Шумов женился уже на младшей Стингрей - Джуди... Он, как и Васильев, тоже переехал из Москвы в Лос-Анджелес. Собрал американский вариант группы "Центр", работал тренером детской хоккейной команды. Но потом вернулся в Россию. Летом у "Центра", где вновь играет и гитарист Валерий Виноградов, вышел очередной интересный альбом.