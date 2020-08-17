Бирюков: В подъездах Москвы установят 120 подъемников для инвалидов

В Москве возобновились работы по установке подъемных платформ в подъездах, где живут инвалиды-колясочники. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - очень важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды, - отметил Петр Бирюков. - Эта работа ведется на постоянной основе, из-за эпидемиологической ситуации она была приостановлена на несколько месяцев, но сейчас возобновлена в полном объеме.

По его словам, в этом году запланирована установка 120 подъемных платформ в подъездах, из них уже оборудованы 72. Как отметил Петр Бирюков, для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это и работа за пределами квартиры, и прогулки на свежем воздухе, и общение, - подчеркнул заммэра. - Новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам.

Если условия позволяют, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который может преодолевать расстояние до 4 метров.

При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что с 2011 по 2019 годы в подъездах было установлено порядка 1300 подъемных платформ для инвалидов-колясочников.

Он подчеркнул, что при их установке проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.

Для установки в подъезде подъемной платформы необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.