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17.08.2020 07:44
Рубрика: Общество

Доноров плазмы в Москве в июле стало на 15% больше

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: iStock
Названа новая версия появления коронавируса

- Все больше москвичей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, становятся донорами плазмы - в июле по сравнению с предыдущим месяцем их число увеличилось на 15%. Если в июне москвичи совершили 715 донаций, то в июле их количество достигло 900. Всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти три тысячи человек.

Переливание плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции - один из методов лечения COVID-19. Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы у среднетяжелых пациентов снижается риск оказаться на ИВЛ в реанимации на 63%. А вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. Но такой метод лечения может быть назначен только врачом.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте https://mosgorzdrav.ru/donor. Здесь же потенциальный донор может заполнить анкету. Первичная проверка позволить определить, есть ли у человека временные или абсолютные противопоказания к донации.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, позвоните на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Обращаться можно ежедневно с 9:00 до 19:00 часов. Прием доноров плазмы ведется в 4 пунктах:

1. Центр крови имени О.К. Гаврилова - ул. Бакинская, д. 31

2. НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12

3. ГКБ №52 - ул. Пехотная, д. 3 корпус 1

4. ГКБ им. М.П. Кончаловского - Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

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