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17.08.2020 09:12
Рубрика: Общество

Еще 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

В Москве еще 819 человек вылечились от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: iStock
Центр "Вектор" приступил ко второму этапу испытаний вакцины от COVID-19

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 819 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197962 человек.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и C.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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