Михаил Ефремов пробудет под домашним арестом до января 2021 года

Решение о продлении Михаилу Ефремову домашнего ареста до января 2021 года было признано законным, также актеру запрещены прогулки. Московский городской суд вынес решение на апелляцию по постановлению Пресненского районного суда, который на предварительных слушаниях уголовного дела продлил актеру домашний арест до 22 января.

Защита выступила с апелляцией, где указала, несогласие с позицией суда. В частности актеру запрещены прогулки, однако он желает минимум час в день бывать на свежем воздухе и в сопровождении сотрудников ФСИН посещать врачей. Судья огласил решение оставить без изменений постановление Пресненского суда, а апелляционную жалобу - без удовлетворения ​​​.

Сам актер не участвовал в рассмотрении жалобы. Он попросил суд вынести решение в его отсутствие.

Ефремов в настоящий момент находится дома, он должен 18 августа явиться на заседание Пресненского суда.