"Московская оперетта" откроет сезон мюзиклом "Анна Каренина"

Театры понемногу оттаивают после почти полугодовой заморозки пандемией. 8 сентября мюзиклом "Анна Каренина" на музыку Романа Игнатьева откроет сезон театр "Московская оперетта".

Это уже весьма заслуженный спектакль. Он выдержал более пятисот представлений в России и за рубежом, на его основе снят кинофильм, и предстоящий сезон 2020-21 для него - юбилейный. Мюзикл был впервые показан в 2016 году и заслужил множество позитивных рецензий - прежде всего как роскошное, увлекательное и по-своему уникальное зрелище. Автор либретто Юлий Ким написал собственную "Анну" - в стихах. Это был единственный способ уйти от буквы романа, сохранив его дух и даже полифонию: есть мотивы Левина, Кити, Стивы, есть толстовское почвенничество, есть холод петербургского "света" и пламень мятущейся души, а доминирует тема задавленной обществом, обреченной страсти. Суверенного права любить не по правилам. Тема начинается уже с первых моментов - со сцены на вокзале, похожем на ад шарниров, шестеренок, лязга, шипенья и грохота, где подобно дьяволу мечется Распорядитель, неустанно напоминая об едином ранжире - правилах движения по жизни. О молохе, способном перемолоть все живое.

Мы действительно еще не видели подобного в этом театре. Огромная сцена - как живопись. Она трансформируется мгновенно, как в кино. Она полна реалистических картин: если поезд - то настоящий, весь из XIX века, с роскошью литерных вагонов, трогается с места и уносится вдаль, в Питер, где уже другой вокзал, набережные Мойки и хрустальные люстры дворцов. А вот хлопья снега падают на лед катка, и бесшумно скользят конькобежцы - перед нами "Россия, которую мы потеряли" с хрустом морозных сугробов, золотом пшеничных полей и удалыми пейзанами на пленере, лихо выводящими свое "Коси, коса!.." Строгая графика петербургских мостов - и кустодиевские краски сельских сцен (художник Вячеслав Окунев - едва ли не главный герой этого шоу). И свет (Глеб Фильштинский), мгновенно транспонирующий мотивы вселенского бала в образ общества, разграфленного решетками и отрегулированного до полного расчеловечивания, - общества-тюрьмы. Эта тотальная красота - как знак неизбежной гибели; в ней уже проступает роскошь осеннего тлена, и трехглазое чудище - паровоз - уже надвигается на зал, как когда-то всех напугавший люмьеров поезд. Гибелью начинается и завершается это на вид праздничное, а по сути зловещее шоу.

И вот уже 8 сентября все это вновь предстанет зрителям Московской оперетты. "Уже предвкушаю волнение и дрожь в ногах, но очень этого жду!" - говорит Валерия Ланская, одна из исполнительниц заглавной партии.

Естественно, новое время требует иного отношения к безопасности зрителей, и театр для этого предпринял все меры. Оплата билетов - только бесконтактно: банковскими картами. Вход в театр только в защитной маске, которую нельзя снять до выхода из него. Пропуск к театр начинается за 1 час 15 минут до начала, потому что необходимо время для измерения температуры - администрация просит приезжать к спектаклю загодя и соблюдать социальную дистанцию. Пересаживаться на свободные места, как это всегда бывает, категорически запрещено. Запрещено пропускать в театр также людей с кашлем, насморком и прочими симптомами нездоровья.

Новый театральный сезон начинается на переднем крае борьбы человечества с коронавирусом. Но шоу должно продолжаться, потому что продолжается сама жизнь.