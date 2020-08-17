Наталья Сергунина: Подведены итоги добровольного квалификационного экзамена для студентов

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в столице завершился добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ). В этом году он проходил в онлайн-формате. Первый этап (тестирование) состоялся с 20 марта по 26 июня, второй (решение практических кейсов) - с 1 по 31 июля.

В ходе его студенты проверили уровень подготовки по 50 профессиям в области инженерии и строительства, маркетинга и коммуникационных технологий, экономики, финансов и аналитики, цифровых технологий, услуг для населения. Среди самых популярных специальностей - педагогика, журналистика, дизайн, менеджмент проектов, психология и предпринимательство.

По словам Сергуниной, такой экзамен дает старшекурсникам возможность проверить уровень подготовки и обратить на себя внимание потенциальных работодателей. А компании-партнеры проекта могут найти талантливых и мотивированных сотрудников: "По итогам тестирования и практической части партнеры экзамена начали отбор кандидатов для стажировок и возможного трудоустройства. К студентам, которые успешно справились с заданиями, присматриваются крупнейшие компании, в том числе международные. Во втором, практическом, этапе экзамена 282 участника набрали 18-20 баллов из 20 возможных. Наилучший результат показали 50 студентов. Среди них будущие психологи, программисты, аудиторы, системные администраторы и финансовые консультанты.

"В этом году в добровольном квалификационном экзамене приняли участие 12 344 человека. Во второй этап прошли 5019 студентов, - уточнил руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - ДКЭ предоставляет студентам возможность трудоустроиться в крупные компании. Около 200 учащихся, сдававших экзамен в прошлом году, получили предложения о работе, 16 из них начали карьеру в Правительстве Москвы".

Напомню, добровольный квалификационный экзамен в 2020 году сдавали учащиеся 371 вуза. В их числе высшие учебные заведения Адыгеи, Башкортостана, Дагестана, Краснодарского края и других регионов России. Кроме того, свои знания проверяли студенты из Казахстана, Китая, Молдовы, США, Франции, Чехии, Шотландии.

Впервые добровольный квалификационный экзамен прошел в 2017 году, тогда свои знания проверили почти 350 студентов. В 2018-м в ДКЭ приняли участие 2,3 тысячи человек, а в 2019 году - более шести тысяч (примерно из 100 учебных заведений).