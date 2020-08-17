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17.08.2020 10:50
Рубрика: Общество

Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 690 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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Среднесуточное число заболевших за последнюю неделю на 26,6% меньше, чем полтора месяца назад. Среднесуточный темп прироста за две недели составляет 0,28%. В соответствии с критериям Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев 46,4% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79, еще 7,5% - старше 80 лет. Дети составляют 9%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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