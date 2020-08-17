Названы районы Москвы, где квартиры продаются со скидками

На вторичном рынке столичной недвижимости чуть более одного процента квартир продаются со значительными скидками. Средняя цена за "квадрат" ниже почти на 40%, выяснили эксперты Объединенной группы риэлторских компаний.

По их данным, в Москве на продажу сейчас выставлено 52 тысячи объектов вторичного жилья. В их числе - 576 лотов с пометкой "срочно". Больше всего таких предложений можно найти в Юго-Восточном административном округе столицы - 86 квартир. При этом разница между стоимостью квадратного метра "срочного" жилья и тем, что реализуется на общих основаниях, составляет около 2%.

На второй строчке по количеству таких лотов - Западный округ, где продают 84 объекта со скидкой до 14,8%. На третьем месте - центр города. Там выставлено 63 квартиры. Купить некоторые из них можно вдвое дешевле обычного.

Как рассказала руководитель отдела продаж агентства недвижимости Наталья Рыжикова, жилье в срочном порядке обычно продают из-за переезда или острой потребности в деньгах. "В связи с тем, что продавец ограничен во времени, стоимость квартиры, как правило, значительно отличается от рыночной цены, - объяснила она. - Если цена низкая по другим причинам, то покупателя это должно насторожить".