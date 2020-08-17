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17.08.2020 09:25
Рубрика: Экономика

Оборот торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 13%

Текст: Ирина Огилько

В июле суммарный оборот столичных предприятий торговли и услуг составил 891,6 миллиарда рублей, что больше, чем в июне, на 12,9%. По отдельным отраслям рост составил до 110%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Максимально высокий восстановительный рост демонстрировали в июле наиболее пострадавшие отрасли экономики. Например, сфера общественного питания увеличила оборот по сравнению с июнем на 87,6%, индустрия гостеприимства - на 109,9%. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса за этот же период вырос на 22,4%", - заявил вице-мэр.

Непродовольственная торговля в Москве была возобновлена с 1 июня и в течение двух месяцев увеличивала свои обороты, в результате оборот розничной торговли по контрольно-кассовой технике за июль, по данным ФНС, в сравнении с предыдущим месяцем вырос на 8,8%.

"В свою очередь мелкооптовая торговля, в том числе интернет-торговля, которые в пик пандемии успешно осваивали новые форматы, превысили мартовские показатели оборота на 5,8%, июньские - на 3,4%. Посещаемость торговых центров в июле составила почти 80% от докризисных показателей", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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