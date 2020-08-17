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Рубрика: Экономика

Очередной вывозной авиарейс доставит россиян из Нью-Йорка в Москву

Еще одна группа россиян возвращается из США на родину. По данным сайта международного аэропорта имени Джона Кеннеди, рейс "Аэрофлота" вылетел из Нью-Йорка в Москву.

Фото: iStock
Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 1 сентября

В посольстве РФ в Вашингтоне сообщали, что это уже 20-й вывозной рейс. На борт допущены жители всех регионов России, пишет РИА Новости. Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт Шереметьево в 11.50 мск.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия в марте приостановила международное сообщение. К процессу возвращения граждан страны подключились власти, организовав специальные вывозные авиарейсы. Ранее посол РФ Анатолий Антонов заявил, что за несколько месяцев напряженной работы удалось вывезти из США более 6,3 тысячи россиян.

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