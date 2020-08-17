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17.08.2020 21:20
Рубрика: Общество

Со своим звонком

Первого сентября в области за парты сядут на 40 тысяч учеников больше
Текст: Ирина Рыбникова
Школьников в этом году в Подмосковье будет на 40 тысяч больше. Первого сентября за парты сядут 940 тысяч учеников, из них 110 тысяч - первоклассники. Двери для детей распахнут 1,5 тысячи учебных заведений.
Первое, второе и компот все младшеклассники теперь будут получать бесплатно. Фото: РИА Новости Первое, второе и компот все младшеклассники теперь будут получать бесплатно. Фото: РИА Новости
Первое, второе и компот все младшеклассники теперь будут получать бесплатно. Фото: РИА Новости

Все они оборудованы обеззараживателями воздуха и будут работать по новым правилам. Потоки школьников разделят, открыв для этого все входы в здание. Приходить на занятия ребята станут по графику - каждый класс с интервалом от 10-15 минут до одного урока. И для сотрудников, и для детей организуют "утренний фильтр" с обязательным измерением температуры на входе. Везде нанесена социальная разметка, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, и звонок на перемену для учащихся разных классов тоже будет звучать в разное время. От торжественных линеек многие отказались, но вот, например, в Мытищах решили не лишать праздничного настроения первые и одиннадцатые классы. "Для них торжественная линейка состоится", - говорит глава городского округа Виктор Азаров. Все-таки у первоклашек это должен быть незабываемый день, да и у выпускников школьных линеек больше не будет. С масками решили так. "Учителя будут носить маски при индивидуальной работе с детьми, остальные сотрудники - постоянно в течение рабочего дня. Дети могут носить маски по желанию", - отмечает Азаров.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Сколько стоит собрать школьника к 1 сентября

Чтобы сборы в школу не сильно ударили по родительским карманам, всем семьям с детьми детские пособия за сентябрь выплатили заранее - их начали выдавать в августе. До конца месяца деньги получат все, подчеркнули в областном министерстве социального развития. До начала занятий можно оформить выплату и на школьную форму. Ее получают многодетные подмосковные семьи - по 3 тысячи рублей на каждого ребенка-школьника. "Эту выплату уже оформили более 9 тысяч семей", - уточнила министр соцразвития Ирина Фаевская.

В новом учебном году все учащиеся начальных школ с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Не оставили без приятного сюрприза и педагогов, имеющих классное руководство. Таких учителей в Подмосковье более 30 тысяч. Они будут получать повышенную надбавку - 11 тысяч рублей ежемесячно. До этого классным руководителям доплачивали из областного бюджета по 6 тысяч рублей. С 1 сентября еще 5 тысяч к этой выплате добавили федералы.

Кстати

В апреле прошлого года в Московской области одновременно было начато строительство 50 школ по президентской программе. Во время карантина работа на стройплощадках прекращалась, но именно социальное строительство было возобновлено в регионе в первую очередь. В результате к новому учебному году получилось завершить работы на 16 объектах и еще пять примут учеников после новогодних каникул.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область День знаний

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