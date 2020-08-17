Последователь "бога Кузи" Цукерман приговорен к шести годам колонии

Тушинский районный суд приговорил к 6 годам колонии 62-летнего жителя столицы Юрия Цукермана, которого следствие считает реальным руководителем секты "бога Кузи". Его признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По данным следствия, Цукерман похитил вещдоки, а именно "кассу" секты в размере 215 млн рублей, которые находились на ответственном хранении в МВД. Для этого мошенник придумал хитроумную многоходовую схему.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в суде установлено, что Цукерман, будучи осведомленным о наличии на счете Центра финансового обеспечения ГУМВД России по Москве 215 млн рублей, которые были изъяты при производстве обыска по месту проживания одной из последовательниц секты "Бога Кузи", решил воспользоваться этим в корыстных целях. Так с июня 2014 года по июнь 2016 года он представил в ГУМВД письменное требование о выдаче ему указанных денег, пытаясь ввести компетентные органы в заблуждение относительно их принадлежности. Однако ему было в этом отказано.

После этого злоумышленник подготовил срочный безвозмездный договор хранения денежных средств по месту их изъятия, а также акт приема передачи денежных средств между ним и участницей секты, согласно которому, он якобы передал женщине указанные деньги на хранение в ее квартире.

После чего Цукерман обратился в Щербинский районный суд о взыскании с т.н. "хранителя" переданных на хранение денежных средств. Судом в удовлетворении его требований было отказано и разъяснено о запрете подачи аналогичных требований в рамках гражданского судопроизводства в другие суды России. Однако, Цукерман представил уже в Химкинский городской суд Подмосковья заведомо ложные сведения, введя правосудие в заблуждение относительно принадлежности денег. В результате судом было вынесено соответствующее постановление об установлении факта принадлежности злоумышленнику указанных денежных средств. На основании этого решения в 2016 году деньги были переведены на его счет. После чего Цукерман благополучно скрылся.

Его задержали только в 2018 году. При задержании у него была обнаружена часть похищенных денег в размере более 85 млн рублей, а также изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги.

Сам духовный лидер секты "бог Кузя" - Андрей Попов и его ближайшие помощницы были задержаны в сентябре 2015 года. Пресненский суд в 2018 году приговорил к пяти годами колонии, однако так как срок отбытия наказания исчислялся с момента его заключения под стражу, в 2019 году он вышел на свободу.