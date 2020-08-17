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17.08.2020 20:10
Рубрика: Происшествия

При пожаре в общежитии МГУТУ в Москве пострадала женщина

На севере столицы пожарные ликвидировали возгорание в здании общежития Государственного университета технологий и управления (МГУТУ), передает РИА Новости. Инцидент произошел в 1-м Балтийском переулке, дом 6/21, корпус 1.

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К приезду пожарных расчетов пламя охватило территорию площадью 50 кв.м. на шестом этаже здания. Были эвакуированы 123 человека, возгорание ликвидировано. Впрочем, одному человеку понадобилась помощь медиков.

"Пострадала пожилая женщина, у нее отравление продуктами горения", - сообщили агентству.

Ее здоровью ничего не угрожает.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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