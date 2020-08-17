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17.08.2020 11:29
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, как долго в Москве продержится тепло

Текст: Сергей Жуков
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

После временного похолодания в столичном регионе снова потеплело. Летняя погода, как ожидают синоптики, задержится минимум до конца недели.

Фото: iStock
Жителей центра России ждет ранняя осень

В минувшее воскресенье термометры показали в Москве и области +22…+23, а это немного выше климатической нормы. Чуть теплее обычного будет и на текущей неделе, отмечает центр погоды "Фобос". Синоптики прогнозируют солнечные дни и температуру воздуха до +23-25 градусов.

Не исключено, что в пятницу, 21 августа, в регионе пройдут локальные грозовые дожди. Но даже они не помешают воздуху хорошо прогреться, говорят синоптики.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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