Синоптики рассказали, как долго в Москве продержится тепло

После временного похолодания в столичном регионе снова потеплело. Летняя погода, как ожидают синоптики, задержится минимум до конца недели.

В минувшее воскресенье термометры показали в Москве и области +22…+23, а это немного выше климатической нормы. Чуть теплее обычного будет и на текущей неделе, отмечает центр погоды "Фобос". Синоптики прогнозируют солнечные дни и температуру воздуха до +23-25 градусов.

Не исключено, что в пятницу, 21 августа, в регионе пройдут локальные грозовые дожди. Но даже они не помешают воздуху хорошо прогреться, говорят синоптики.