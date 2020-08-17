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17.08.2020 12:37
Рубрика: Общество

Столичные психологи помогут школьникам подготовится к 1 сентября

Текст: Ирина Огилько

Столичные психологи в преддверии 1 сентября организовали цикл из пяти вебинаров для школьников и их родителей по подготовке к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Фото: iStock
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Помогать школьникам будут специалисты московской службы психологической помощи населению. Вебинары пройдут с 18 по 27 августа, для участия необходима предварительная регистрация. Как рассказала специалист службы, Екатерина Игонина, на вебинарах школьникам помогут собраться и морально подготовится к новому обычному, а не дистанционному учебному году. "Поговорим о том, что школьнику любого возраста нужна активная помощь и поддержка со стороны семьи не только во время выполнения домашних заданий. Доброжелательная атмосфера в доме, отсутствие ссор и конфликтов между близкими, поддержание определенного распорядка дня и создание оптимальных условий для занятий и отдыха - эти факторы имеют самое прямое отношение к успеваемости", - подчеркнула Игонина.

Также ребятам помогут научиться выстраивать отношения со сверстниками, налаживать контакт с учителями, справляться с чрезмерным волнением.

Ближайшее занятие - 18 августа - будет посвящено школьным трудностям пятиклассников. Полное расписание вебинаров можно узнать на сайте МСППН.

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