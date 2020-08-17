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17.08.2020 15:35
Рубрика: Происшествия

В Москве неизвестные избили и ограбили женщину в ее квартире

Двое мужчин совершили нападение на женщину, после того как она открыла им дверь собственной квартиры. Злоумышленники избили потерпевшую и обокрали ее, сообщает "KP.Ru".

Москвич на улице ограбил 85-летнюю женщину

Инцидент произошел несколько дней назад на юго-западе Москвы. Двое неизвестных позвонили в квартиру днем, где в тот момент одна находилась 42-летняя женщина. Как только потерпевшая открыла дверь преступникам, те сразу напали на нее.

По словам женщины, злоумышленники наносили удары по лицу и телу, отрезали ей волосы и украли 26 тысяч рублей. На одном из них была маска и шляпа, на втором - парик, поэтому пострадавшая не смогла запомнить лица нападавших, однако отметила, что оба были неславянской внешности. Она сумела вырваться из рук бандитов и выбежала на улицу, где столкнулась с соседом, который вызвал на место происшествия экстренные службы. Слова потерпевшей подтверждаются записями с камер видеонаблюдения.

У женщины диагностировали сотрясение мозга, а также множественные гематомы на лице и руках. В данный момент полиция проводит проверку и ищет подозреваемых.

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