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17.08.2020 11:38
Рубрика: Происшествия

В Москве неизвестный убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины

Текст: Ирина Рыбникова

Один дорожный рабочий убит, второй ранен, - такой итог конфликта, разгоревшегося минувшей ночью на улице Академика Анохина на западе Москвы. Там во время дорожных работ во дворе дома трактор задел один из припаркованных автомобилей, сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

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Хозяин машины в ответ достал пистолет и в упор расстрелял рабочих, произведя не менее пяти выстрелов, после чего с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство и незаконного ношения огнестрельного оружия. Ведется розыск преступника.

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