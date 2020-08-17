Создать в подмосковных парках общественные советы предложил губернатор области Андрей Воробьев. "Мы вкладываем большие средства в модернизацию парков, в их благоустройство. В Подмосковье в 2014 году было 25 парков, сейчас их уже 117. Мы видим, с каким удовольствием жители отдыхают в парках, и готовы дальше работать над их содержанием. Поэтому такая коммуникация для нас принципиально важна", - отметил глава региона, проводя селекторное совещание с кабинетом министров и главами муниципальных образований.

Войти в советы приглашают всех активных граждан - спортсменов, предпринимателей, многодетных мам, представителей старшего поколения и молодежных организаций. Словом, всех тех, кто с удовольствием проводит в парках свободное время. Активисты будут собирать пожелания жителей по дальнейшему благоустройству, доводить их до ответственных чиновников и наблюдать за тем, как просьбы граждан обретают реальное воплощение. "Деятельность советов будет направлена на создание максимально благоприятных условий для посетителей", - отметил министр благоустройства области Михаил Хайкин. Ведь никто лучше постоянных посетителей зон отдыха не сможет сказать, где не хватает велодорожек, где пора обновить освещение или игровые элементы на детских площадках, а где нужно поработать над улучшением условий для прогулок маломобильных граждан.

Хайкин отметил, что посещаемость подмосковных парков растет хорошими темпами. В прошлом году, например, 9 миллионов жителей охотно проводили досуг на открытом воздухе. А в этом, несмотря на тот факт, что в апреле и мае парки были закрыты из-за коронавируса, посетителей уже насчитали порядка 7,5 миллиона. Министр благоустройства связывает это с серьезным обновлением парковой инфраструктуры, к примеру, недавно в 36 парках появились станции проката электросамокатов, что сразу прибавило отдыхающих. "В этом году реновация инфраструктуры у нас запланирована в 14 парках - будут проведены обустройство набережных, сцен и входных групп, установка малых архитектурных форм, в семи зонах отдыха появятся новые детские площадки и интерактивные элементы для отдыхающих разных возрастов", - уточнил Михаил Хайкин.

Парковые общественные советы в большинстве муниципальных образований начнут работать уже в сентябре. Заседать представители советов, пока позволит погода, планируют на свежем воздухе - прямо в парках.