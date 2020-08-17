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17.08.2020 21:09
Рубрика: Общество

Приказано выйти из строя

В регионе откроют комплексы по переработке строительного мусора
Текст: Ирина Рыбникова
Свалок стало меньше, но они стали больше. Именно так охарактеризовал ситуацию со стихийными навалами мусора глава Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов. Коммунальные свалки область почти победила. Но возникла другая напасть - свалки строительные.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Два года назад мы тонули в жалобах на стихийные навалы коммунального мусора. Тогда на всю область приходилось 26 тысяч контейнерных площадок. Сейчас их уже 45 тысяч, установка контейнеров продолжается и острота проблемы ушла", - рассказывает Баженов. В этом году, например, с территории области убрали 598 коммунальных свалок, или в 2,5 раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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А вот со строительным мусором все ровно наоборот. Только в июле инспекторы Госадмтехнадзора обнаружили больше 420 навалов строяка, как называют отходы строительства специалисты. "Одна из стихийных свалок была объемом 2200 кубических метров. Это, между прочим, почти 300 "Камазов" отходов", - продолжает Олег Баженов. Такую свалку в один присест не создашь - 300 идущих друг за другом грузовых машин многим бы запомнились. То есть строяк на эту свалку возили долго, целенаправленно и не привлекая внимания. В Подмосковье это, к сожалению, возможно - на отдельных направлениях между населенными пунктами тянутся большие и пустынные перегоны с полями, лесами и прочими укромными местечками…

По данным областного министерства экологии и природопользования, в Московском регионе ежегодно образуется порядка 50 миллионов кубометров отходов строительства, сноса и грунтов. Примерно половина размещается на территории Подмосковья.

Вообще, значительную часть строяка можно использовать как вторичное сырье. Например, остатки бетона подходят для добавки в основную бетонную смесь при заливке фундаментов, отмосток, дорожек. Битый кирпич обладает прекрасными дренажными свойствами, поэтому он годится для обустройства дренажной системы на дачном участке. И даже битому стеклу можно найти применение - добавленная в бетонный раствор стеклянная крошка сделает фундамент прочнее и придаст ему теплоизоляционные свойства. Спрашивается, почему тогда этот мусор находит последний приют в лесах и на обочинах дорог? Ну, во-первых, в Москве и области развернута такая строительная активность, что на отходы этой отрасли никаких фундаментов и дачных участков не напасешься. А во-вторых, строяк бывает разный. Кирпич и бетон относятся к безопасным отходам, а, скажем, провода или древесина, покрытая лакокрасочным материалом, считаются умеренно опасными. Чтобы пустить в рециклинг бетон, он должен быть собран отдельно от проводов. А этим, как правило, никто не заморачивается. Строительные отходы всегда объемны, кому охота перебирать огромные кучи мусора? Вот и валят в кузов все подряд - и покрашенное, и непокрашенное, да вперемешку с землей...

Если обращение со строительными отходами будет начинаться с сортировки, на выходе не останется ничего, что требовало бы захоронения

При существующей в Подмосковье системе обращения с отходами, когда работать с мусором могут только официальные региональные операторы, а въезд на полигоны осуществляется по электронным пропускам, микс из камня, дерева, пластика и грунта в одном кузове просто так сбыть не получится. Если, конечно, не отвезти его куда-нибудь подальше от глаз людских. Что и делают нелегальные возчики. А некоторые даже и поиском укромного места не утруждаются. Берет какое-нибудь ООО в аренду участок земли и устраивает на нем импровизированный полигон строительных отходов. Такой случай буквально на днях рассматривался природоохранной прокуратурой: под Истрой, на 33-м километре автодороги М9 "Балтия", компания арендовала участок для организации придорожного сервиса. Якобы для восстановления природного рельефа арендаторы получили разрешение на проведение земляных работ с отсыпкой территории. И благополучно ее отсыпали - грунтами и строительными отходами с московских стройплощадок. Создали свалку площадью более 28 тысяч квадратных метров. "Ущерб, нанесенный почвам незаконным размещением отходов, превысил 11 миллионов рублей", - констатируют в минэкологии Подмосковья.
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Проблему нужно решать. И это, как уже обозначил губернатор области Андрей Воробьев, станет следующим этапом региональной мусорной реформы. "Сегодня разрабатывается комплексная система обращения со строительными отходами", - рассказал "РГ" зампред правительства - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. Понимание того, как должна работать эта система, есть. Начинать нужно со стройплощадок. Сначала демонтировать все навесные элементы и рассортировать их по видам - дерево, пластик, стекло, металл, битум… Это вторсырье отправляется на переработку. А на площадке меж тем начинается снос строений. Крупные куски бетона, кирпича и других конструктивных элементов должны быть переработаны во вторичный щебень, для этого понадобятся дробильно-сортировочные машины. А оставшееся будет переработано в технический грунт и RDF-топливо. И то, и другое крайне востребовано. Грунт уйдет на рекультивацию полигонов и восстановление карьеров, коих в Подмосковье достаточно, а RDF-топливом будут обеспечиваться собственные потребности в электроэнергии подмосковных мусороперерабатывающих комплексов.

500 млн рублей требуется для создания комплексов по переработке строительных отходов

Специалисты утверждают, что работать со строительными отходами проще, чем с коммунальными, где присутствует проблемная органика, которая гниет, течет, плохо пахнет. Утилизация строяка не требует сложных инженерных систем, способных превращать картофельные очистки в удобрение, в данном случае основным оборудованием будет дробилка для кирпича и бетона. А если обращение со строительным мусором будет начинаться с сортировки, на выходе не останется вообще никаких хвостов, требующих захоронения. И, как стало известно "РГ", в Подмосковье уже разработана бизнес-модель строительства и эксплуатации комплексов по переработке строительных отходов мощностью до 500 тысяч тонн. Согласно ей, при капитальных вложениях в размере 500 миллионов рублей инвестиции окупятся примерно за 4 года.

Чтобы решить проблему со строяком, области понадобятся 30-40 подобных комплексов.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Рыбникова
В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область "Мусорная" реформа

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