В сентябре в Подмосковье начнется активная прививочная кампания. В этот раз прививать будут и от обычного сезонного гриппа, и - чего жители ждут с особенным нетерпением - от COVID.

Губернатор области Андрей Воробьев поручил разработать для предстоящей кампании простую и понятную инструкцию. И донести ее до каждого жителя, чтобы в этом году на прививку решились как можно больше граждан. Ведь осень может выдаться не из легких - коронавирус окончательно еще не отступил, а сезонный грипп уже на подходе.

Все, кто прикреплен к областным поликлиникам, получат приглашение по электронной почте или в виде смс - по телефону. Появится и навигация с рассказом обо всех возможных способах вакцинации и ближайшими адресами стационарных или мобильных прививочных пунктов. Для всех без исключения вакцинация будет бесплатной.

По данным областного минздрава, вакциной от гриппа регион будет полностью обеспечен уже к концу августа. А чуть позже область ждет вакцину от коронавируса. Первыми, по распоряжению губернатора, ее получат врачи, учителя и те, кто находится в группе риска, - люди старшего возраста и лица, имеющие тяжелые хронические заболевания.