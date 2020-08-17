Новости

В Китае одобрили первый патент на вакцину от COVID-19 21:46
Ученые из Республики Сербской поздравили РГО с юбилеем 21:42
"Барселона" объявила об отставке Сетьена 21:40
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса 21:36
Клуб Черышева "Валенсия" предложил игрокам векселя вместо зарплаты 21:20
Более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Вооруженных силах 21:12
У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры 20:56
При пожаре в общежитии МГУТУ в Москве пострадала женщина 20:10
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества России и Мьянмы 19:44
Захарова: Наращивание контингента США в Польше ведет к эскалации напряженности 19:30
Арбитры матча "Спартака" с "Сочи" отстранены от судейства 19:20
"Локомотив" в шутку объявил о переходе Месси 19:16
Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple 19:09
Росстат рассказал, сколько человек не получают вовремя зарплату 19:03
Создан автомат Калашникова под патрон НАТО 18:55
Назван состав жюри нового сезона "Голоса" 18:41
ЦИК Беларуси: Оснований для пересчета голосов нет 18:39
Против саратовского судьи возбуждено уголовное дело 18:30
Бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец 18:24
Главная городская газета Краснодара отметила юбилей фотовыставкой 18:13
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19 18:01
В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка 17:43
В Таганроге двое детей разбились, выпав из окна на шестом этаже 17:41
На отдых в Сочи бесплатно приехали дети погибших от COVID-19 врачей 17:38
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой конституции 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 21:23
Рубрика: Общество

Приглашают на укол

Не забудьте сделать прививку от гриппа
Текст: Надежда Макеева
В сентябре в Подмосковье начнется активная прививочная кампания. В этот раз прививать будут и от обычного сезонного гриппа, и - чего жители ждут с особенным нетерпением - от COVID.

Губернатор области Андрей Воробьев поручил разработать для предстоящей кампании простую и понятную инструкцию. И донести ее до каждого жителя, чтобы в этом году на прививку решились как можно больше граждан. Ведь осень может выдаться не из легких - коронавирус окончательно еще не отступил, а сезонный грипп уже на подходе.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Мурашко: Северные регионы первыми получат вакцину от гриппа

Все, кто прикреплен к областным поликлиникам, получат приглашение по электронной почте или в виде смс - по телефону. Появится и навигация с рассказом обо всех возможных способах вакцинации и ближайшими адресами стационарных или мобильных прививочных пунктов. Для всех без исключения вакцинация будет бесплатной.

По данным областного минздрава, вакциной от гриппа регион будет полностью обеспечен уже к концу августа. А чуть позже область ждет вакцину от коронавируса. Первыми, по распоряжению губернатора, ее получат врачи, учителя и те, кто находится в группе риска, - люди старшего возраста и лица, имеющие тяжелые хронические заболевания.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Прививки и вакцинация

Главное сегодня

Путин пообещал поддержать производство нового авиадвигателя
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Минпросвещения: Маски всем учителям носить не обязательно
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц