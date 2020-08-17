В Ступино будут производить биоразлагаемую пленку

Первый в России завод по производству биоразлагаемой пленки построен в подмосковной особой экономической зоне "Ступино Квадрат". И не просто построен - первая линия уже тестируется, на работу готовятся выйти 160 сотрудников.

Завод построен индийским холдингом Uflex Group, который в Европе называют одним из самых перспективных в плане создания гибкой упаковки. Да, вот так получилось: не самая богатая страна Индия в вопросах экологичности упаковки продвинулась дальше всех. "Наша пленка полностью разлагается - мы провели испытания и продолжаем испытывать дальше", - говорит гендиректор холдинга Джунаид Икбал Кхан. На открытие подмосковного завода он прилетел из Индии, так же, как летал в США, Дубай, Мексику, Египет, Польшу, Венгрию и Нигерию, где уже работают аналогичные заводы. При выборе локаций инвесторы учитывали два фактора: объем потребления - Россия является пятым по величине рынком полиэтиленовой пленки в мире, и меры поддержки, что оказывает государство инвесторам. С последним у Подмосковья оказался полный порядок: резиденты особых экономических зон получают восьмилетние каникулы по налогам на прибыль и имущество, на пять лет освобождаются от земельного налога, на десять - от транспортного. Кроме того, они могут рассчитывать на нулевую ставку при импорте оборудования и сырья и льготные займы на развитие бизнеса.

Господин Кхан поделился некоторыми секретами производства: биоразлагаемая пленка производится с использованием специальных бактерий. Они и способствуют самостоятельному разложению продукции по истечении срока. Чтобы инновационная упаковка полностью разложилась, требуется примерно 200 дней.

Пока продолжаются испытания, основным продуктом нового ступинского завода станет БОПЭТ-пленка. Это самая прочная разновидность полиэтилена, из нее, например, изготавливают упаковку для жидкой бытовой химии и покрытие для разборных парников. Но предприятие будет соблюдать меры экологической безопасности при любом производстве. Здесь есть свой энергоцентр, который превращает в электричество парниковые газы, образующиеся в процессе основного производства. Так что половину собственных потребностей в электроэнергии предприятие обеспечивает самостоятельно, обращая в свет и тепло то, что многие другие заводы попросту выбрасывают в воздух.

В 2024 году завод откроет вторую линию и выйдет на полную мощность - 30 тысяч тонн экологичной упаковки в год.