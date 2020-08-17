Новости

Назван состав жюри нового сезона "Голоса" 18:41
ЦИК Беларуси: Оснований для пересчета голосов нет 18:39
Против саратовского судьи возбуждено уголовное дело 18:30
Бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец 18:24
Главная городская газета Краснодара отметила юбилей фотовыставкой 18:13
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19 18:01
В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка 17:43
На отдых в Сочи бесплатно приехали дети погибших от COVID-19 врачей 17:38
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой конституции 17:31
Тренер "Спартака" Тедеско пропустит матч с "Уфой" из-за ангины 17:22
Клип Little Big с пляшущей едой собрал более 6 миллионов просмотров 17:12
Президент Мексики: Готов первым пройти вакцинацию, если "Спутник - 5" работает 17:00
Российский истребитель перехватил три самолета-разведчика США и Британии 16:59
Стало известно о состоянии младенца, которым в Сочи размахивал отец 16:42
Законопроект против завышения цен аптеками может быть принят в осеннюю сессию 16:38
Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой 16:37
Названы место и время прощания и похорон Николая Губенко 16:36
Глава Совфеда выразила соболезнования в связи с кончиной Губенко 16:35
Добровольцы испытаний вакцины от COVID-19 получат 148 тысяч рублей 16:32
"Белавиа" продлила приостановку полетов в Россию до конца августа 16:25
Адвокат: Михаилу Ефремову поставили диагноз 16:08
В Германии упал воздушный шар с пассажирами 16:00
В ЕР предложили продлить возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств 15:57
Букингемский дворец впервые за 200 лет покажет публике свои шедевры 15:54
В Чехии с 1 сентября введут масочный режим в общественных местах 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 18:37
Рубрика: Происшествия

Жизнь за царапину

Владелец дорогой машины расстрелял дорожного рабочего
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
Практически за несколько часов стали очевидны все детали дикого преступления, которое совершил в Москве водитель дорогого внедорожника.

Сначала в полицию в ночь на понедельник пришло сообщение о стрельбе на столичной улице. Позже информацию уточнили - стрелявший убил одного человека и ранил второго. Причина - водитель поцарапал джип о дорожную технику и в отместку расстрелял рабочих.

Фото: EPA
Отсутствие запрета продавать микродоли жилья играет на руку мошенникам

Следствие уже заявило, что ими установлена личность того гражданина, который начал стрелять. Фамилию его следствие не разглашает. Про этого человека известно, что это уроженец Дагестана и его зовут Магомед.

А случилось вот что. Водитель ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser по улице Академика Анохина.

По мнению правоохранителей, водитель внедорожника ехал неаккуратно, превысил скорость и не справился с управлением. В результате врезался в стоявший трактор, который обслуживал дорожные работы, которые сейчас идут полным ходом на улицах столицы.

Водитель, который сам был виноват в мелкой аварии - машина поцарапана, но не критично, - возмутился, что спецтехника припаркована там, где он ее не увидел. Затем этот гражданин обрушил свой гнев на рабочих, ведущих ремонт. Хотя бригада работала в полном соответствии с нормами.

Но даже присутствие многих свидетелей не остановило неадекватного водителя, и он попытался разобраться с бригадой дорожников. Сначала потребовал хозяина трактора, потом - прораба. Затем он выхватил пистолет и открыл стрельбу по людям на поражение.

Итог дикой выходки - один рабочий погиб, второй получил ранения. Водитель скрылся с места происшествия. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

У правоохранителей нет сомнения, что водителя джипа найдут, причем в самое ближайшее время.

У правоохранителей нет сомнения, что водителя джипа найдут, причем, в самое ближайшее время 

Разборки водителей на столичных дорогах не редкость. И также не редкость случаи, когда участники конфликта достают оружие как аргумент в споре. Полицейская и судебная практика убедительно свидетельствует, что для любителей подкрепить слова оружием это всегда плохо кончается. Таких людей ловят, и ловят быстро. Все сто процентов столичных дорог оснащены камерами видеонаблюдения.

Как только водителя джипа задержат, ему объяснят, что за убийство человека он минимум на десятилетие отправится туда, где джипы не ездят. К этой статье добавится еще статья о нарушении правил владения оружием. Пули криминалисты изъяли, но о том, какой марки был пистолет, пока не сообщается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Кабмин предложил продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19
За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах
Как пандемия способствовала росту домашнего насилия
Почему угроза реального срока не пугает любителей выпить за рулем