Практически за несколько часов стали очевидны все детали дикого преступления, которое совершил в Москве водитель дорогого внедорожника.

Сначала в полицию в ночь на понедельник пришло сообщение о стрельбе на столичной улице. Позже информацию уточнили - стрелявший убил одного человека и ранил второго. Причина - водитель поцарапал джип о дорожную технику и в отместку расстрелял рабочих.

Следствие уже заявило, что ими установлена личность того гражданина, который начал стрелять. Фамилию его следствие не разглашает. Про этого человека известно, что это уроженец Дагестана и его зовут Магомед.

А случилось вот что. Водитель ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser по улице Академика Анохина.

По мнению правоохранителей, водитель внедорожника ехал неаккуратно, превысил скорость и не справился с управлением. В результате врезался в стоявший трактор, который обслуживал дорожные работы, которые сейчас идут полным ходом на улицах столицы.

Водитель, который сам был виноват в мелкой аварии - машина поцарапана, но не критично, - возмутился, что спецтехника припаркована там, где он ее не увидел. Затем этот гражданин обрушил свой гнев на рабочих, ведущих ремонт. Хотя бригада работала в полном соответствии с нормами.

Но даже присутствие многих свидетелей не остановило неадекватного водителя, и он попытался разобраться с бригадой дорожников. Сначала потребовал хозяина трактора, потом - прораба. Затем он выхватил пистолет и открыл стрельбу по людям на поражение.

Итог дикой выходки - один рабочий погиб, второй получил ранения. Водитель скрылся с места происшествия. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

У правоохранителей нет сомнения, что водителя джипа найдут, причем в самое ближайшее время.

У правоохранителей нет сомнения, что водителя джипа найдут, причем, в самое ближайшее время

Разборки водителей на столичных дорогах не редкость. И также не редкость случаи, когда участники конфликта достают оружие как аргумент в споре. Полицейская и судебная практика убедительно свидетельствует, что для любителей подкрепить слова оружием это всегда плохо кончается. Таких людей ловят, и ловят быстро. Все сто процентов столичных дорог оснащены камерами видеонаблюдения.

Как только водителя джипа задержат, ему объяснят, что за убийство человека он минимум на десятилетие отправится туда, где джипы не ездят. К этой статье добавится еще статья о нарушении правил владения оружием. Пули криминалисты изъяли, но о том, какой марки был пистолет, пока не сообщается.