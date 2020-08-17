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17.08.2020 21:26
Рубрика: Общество

Культура говорит спасибо

Врачи до конца года могут бесплатно посещать музеи
Текст: Ирина Романова
Государственные музеи области распахнули двери перед врачами. Акция "Музеи - медикам", во время которой работники учреждений здравоохранения могут бесплатно посетить любую экспозицию в любом государственном музее, продлится до конца года.

Министр культуры Московской области Елена Харламова рассказывает: "Это наша благодарность докторам за их профессиональный подвиг во время пандемии. Ведь среди заболевших были и наши коллеги, которым врачи спасли жизнь. Пусть теперь медицинские работники походят по музеям, отдохнут и отвлекутся от своей работы, от психологической и физической нагрузки". При этом неважно, в каком учреждении - государственном или частном - работает врач и где это учреждение расположено. Акция действительна для всех, в том числе и для медработников из регионов. И им совсем необязательно занимать руководящую должность - фельдшерам, медицинским сестрам и нянечкам из больниц музейные работники будут одинаково рады.

Наталья Сергунина: Музей ВДНХ и центр "Слово" по будням можно будет посещать бесплатно

Бесплатные билеты на разовое посещение государственного музея можно получить в музейных кассах по документу, подтверждающему работу в медучреждении. Это может быть удостоверение или просто справка с работы. В минкульте просят обратить внимание: акция распространяется только на самого медицинского работника. Их спутники, включая детей, приобретают билеты отдельно.

Напомним, среди государственных музеев области есть подлинные жемчужины - такие как "Новый Иерусалим", музей-заповедник А.С. Пушкина "Большие Вяземы", Зарайский кремль - единственный полностью сохранившийся кремль в Подмосковье, Серпуховский историко-художественный музей народных промыслов "Федоскино" и другие. А Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова 17 сентября откроет сезон благотворительным спектаклем для врачей "Энергичные люди".

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