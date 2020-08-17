Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Афин в Москву

Из Греции в Россию вылетел очередной вывозной рейс. На борту самолета 186 пассажиров, включая 162 гражданина России. Информацию подтвердили в российском посольстве в Афинах.

"Все зарегистрированные пассажиры прошли необходимые проверки перед вылетом и на борту самолета сейчас возвращаются домой. Рейс выполняет греческая авиакомпания Aegean Airlines", - со ссылкой на дипломатов пишет ТАСС.

Из-за пандемии в марте Россия была вынуждена остановить международное авиасообщение. К возвращению соотечественников подключились власти страны и дипломаты, организовав специальные вывозные рейсы. Это уже пятый спецрейс для россиян из Греции. Благодаря этому покинуть страну смогли уже более 500 граждан России.