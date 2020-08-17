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17.08.2020 09:23
Рубрика: Культура

Заработал портал наградных материалов ВДНХ

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о новой онлайн-платформе ВДНХ с историей народных достижений.

Наталья Сергунина: Музей ВДНХ и центр "Слово" по будням можно будет посещать бесплатно

Теперь все желающие смогут познакомиться с летописью народных достижений, которую ведет ВДНХ с момента своего основания в 1939 году. Сделать это можно на портале наградных материалов. Это онлайн-ресурс с огромной базой оцифрованных архивных документов запущен сегодня. На нем содержится информация о трудовых коллективах и отдельных тружениках села, механизаторах, а так же промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки.

Напомним, почетные награды вручались на Выставке организаторам и участникам экспозиций, приезжавшим со всего СССР - персонально труженикам, трудовым коллективам колхозов, заводов, предприятий. Так, в 1939 году Главный комитет ВСХВ присудил 4,9 тыс. дипломов первой и второй степени и 21 тыс. золотых и серебряных медалей "Передовику социалистического сельского хозяйства", лучшие предприятия получили мотоциклы и автомобили. В 1954 году, помимо дипломов и медалей, для особо отличившихся предприятий назначили премии в виде сельскохозяйственной техники, киноустановок и колхозных библиотек. Ударникам труда вручали автомобили "Победа", мотоциклы, швейные машины, радиоприемники, наручные и карманные часы.

Хотя память об истории народных достижений целой страны была тщательно задокументирована, много десятилетий она хранилась в архивах и была доступна лишь специалистам.

Фото: Сергей Преображенский и Николай Ситников/ ИТАР-ТАСС
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Первый этап оцифровки документов завершен. Сейчас на портале опубликована часть материалов за период с 1939 по 1991 год. Это почти 11,5 тыс. наградных постановлений, в которых упоминаются около 63 тыс. организаций и более 1 млн человек. Материалы отобраны сотрудниками архивно-библиотечного фонда ВДНХ, а также предоставлены Российским государственным архивом экономики, где они находятся на хранении. В дальнейшем собрание будет пополняться. На втором этапе - в ближайший год - планируется оцифровать и опубликовать еще свыше 14 тыс. наградных постановлений за разные периоды, вплоть до 2014 года.

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