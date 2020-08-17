18 августа 1945 года началась Курильская десантная операция

Курильская десантная операция - часть Cоветско-японской войны, окончание которой ознаменовало и окончание Второй мировой. В Сахалинской области готовятся отметить события 75-летней давности множеством мероприятий.

Три четверти века назад советский морской десант - 8824 человека, 60 кораблей и судов - высадился на северном курильском острове Шумшу. Овладев им и используя в дальнейшем в качестве плацдарма, наши бойцы в считаные дни выгнали японцев со всего архипелага. С советской стороны на Шумшу были убиты 416 человек, пропали без вести - 123, ранены - 1028. Японцы потеряли убитыми и ранеными 1018 человек, более 12 тысяч солдат были взяты в плен.

- К сожалению, из-за пандемии этим летом мы не выехали с поисковыми работами на Шумшу, - рассказывает Артем Бандура, председатель совета сахалинского отделения "Поискового движения России". - Самым памятным был 2017 год, когда мы нашли на острове останки 47 советских бойцов. Имена троих удалось установить. Оповестили родственников, и те перевезли прах своих предков-героев для захоронения в Челябинской, Новгородской областях и в Алтайском крае. Остальных воинов с почестями захоронили в Северо-Курильске на территории мемориала Славы.

В этом году поисковые работы сосредоточились на Сахалине.

- Например, в мае мы нашли в Смирныховском районе останки солдата и установили его имя - Чернышев Николай Васильевич, уроженец Иркутской области. Пока не можем найти потомков, но здесь возможна путаница с фамилией: в приказе на награждение медалью "За отвагу" она записана как "Чернышов", - продолжает Бандура.

Сейчас на острове идет подготовка к масштабной профессиональной военно-исторической реконструкции "Штурм полицейского поста Хандаса". Она пройдет 30 августа в Смирныховском районе в рамках Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVa-2020". Сразу после реконструкции в Смирныховском районе стартует большая поисковая экспедиция "Дальневосточный фронт".

Кстати

Банк России в эти дни выпустил в обращение памятную монету номиналом пять рублей, посвященную Курильской десантной операции. На ее оборотной стороне изображен памятник воинам Красной армии - освободителям Курильских островов, по окружности - надписи: "Курильская десантная операция" и "1945 г.". Тираж монеты - два миллиона штук.