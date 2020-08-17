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17.08.2020 19:22
Рубрика: Власть

Эхо тайфунов

Циклоны грозят переполнить резервуары
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
Тропические циклоны на Дальнем Востоке не успокаиваются. В МЧС России предупредили, что отбита только первая их атака. Активность циклонов может переполнить водохранилища.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На еженедельном селекторе в Национальном антикризисном центре МЧС России был озвучен негативный прогноз для дальневосточных водных объектов.

Фото: EPA
Тайфун "Мекхала" обрушился на восточное побережье Китая

Глава ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко сообщил, что спасатели и региональные власти учли ранее подготовленные прогнозы МЧС и смогли подготовиться к пронесшимся двум сильным тропическим циклонам, образовавшимся в результате разрушения тайфунов "Хагупит" и "Джангми".

- Благодаря заранее проведенным превентивным мероприятиям действие циклонов не привело к значительным материальным потерям, обошлось без человеческих жертв, - сообщил Сергей Диденко. - В частности, в Китайской Народной Республике и Южной Корее в результате этих стихийных бедствий погибли более 40 человек, имеются пропавшие без вести.

По оценкам ученых его института, опасность далеко не миновала. На реках юго-восточных и восточных районов Приморского края ожидается подъем уровня воды до 1 метра. А на отдельных участках возможны подтопления низин, хозяйственных построек, участков дорог.

Пик сезонного подъема уровней воды в реках на территории Еврейской автономной области, Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, по оценкам ученых, прогнозируется на 10-14 сентября. Между тем показатели уровней воды по указанным субъектам превышают среднемноголетние параметры на 12-15 процентов.

- На Зейской и Бурейской ГЭС предлагаем усилить наблюдения за опасными гидрометеорологическими явлениями. Росводресурсам необходимо продолжить мониторинг за состоянием и наполняемостью водохранилищ, - отметил Сергей Диденко.

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