Дегтярев уволил главу минздрава Хабаровского края после посещения больницы

Александр Витько освобожден от должности министра здравоохранения Хабаровского края. Об этом рассказал на аппаратном совещании временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев.

Глава региона сегодня утром устроил внезапную проверку, побывав в поликлинике №8 поселка им. Горького, где пообщался с пациентами и врачами.

"Услышал и увидел много нового. Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и снизит риски распространения COVID-19. Охранники с пожилыми людьми разговаривают неуважительно, есть жалобы", - отметил Михаил Дегтярев.

Как сообщает пресс-служба правительства, около 90 процентов всех обращений имеют отношение к медицине - людей не устраивает обслуживание в медучреждениях.

Пост министра займет заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, испольняя при этом обязанности зампреда.

Александр Витько был главой регионального минздрава с 2007 года.