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17.08.2020 07:34
Рубрика: Власть

Дегтярев уволил главу минздрава Хабаровского края после посещения больницы

Текст: Артем Красиков

Александр Витько освобожден от должности министра здравоохранения Хабаровского края. Об этом рассказал на аппаратном совещании временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Дегтярев представил нового зампреда в правительстве Хабаровского края

Глава региона сегодня утром устроил внезапную проверку, побывав в поликлинике №8 поселка им. Горького, где пообщался с пациентами и врачами.

"Услышал и увидел много нового. Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и снизит риски распространения COVID-19. Охранники с пожилыми людьми разговаривают неуважительно, есть жалобы", - отметил Михаил Дегтярев.

Как сообщает пресс-служба правительства, около 90 процентов всех обращений имеют отношение к медицине - людей не устраивает обслуживание в медучреждениях.

Пост министра займет заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, испольняя при этом обязанности зампреда.

Александр Витько был главой регионального минздрава с 2007 года.

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