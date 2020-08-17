Проекты в области цифрового и научно-технологического развития Дальнего Востока России обретают все более конкретные очертания. Ключевая роль в их реализации отводится Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ) как интеллектуальному центру опережающего развития макрорегиона. Министерство науки и высшего образования РФ добавило университету почти тысячу бюджетных мест, увеличив их до пяти тысяч, при этом наибольший прирост приходится на IT-специальности. О будущем Дальнего Востока в интервью "РГ" рассказал ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Никита Юрьевич, ровно четыре года назад вы стали ректором ДВФУ. Можно ли сказать, что рост количества бюджетных мест и другие достижения - это успех всей вашей команды?

Никита Анисимов: В первом интервью на посту ректора в 2016 году я говорил о том, что главный вызов для ДВФУ - это почувствовать себя единой командой. Ведь мы объединили в себе четыре разные и сильные университетские культуры, переехали в новый кампус, получили статус федерального университета. Это серьезная трансформация. Но сейчас могу сказать, что она завершилась успешно. И результаты 2020 года - пять тысяч бюджетных мест, вхождение в топ-500 престижного международного рейтинга QS, включение программы развития ДВФУ в указ президента о социально-экономическом развитии Дальнего Востока - это признание заслуг большой команды университета.

Как сейчас организован учебный процесс в ДВФУ?

Никита Анисимов: Ключевая роль отводится повышению качества образования. Трансформируются и запускаются новые образовательные программы совместно с работодателями и ведущими вузами страны - МГУ, ВШЭ, МГИМО и др. Передовая модульная система сделала образовательный процесс более гибким, синхронизировала его с другими российскими и зарубежными вузами, открывая широкие возможности для академической мобильности. Всесторонней самореализации талантливых студентов способствует программа Academic Excellence and Honors Education, запущенная в 2018 году. Лучшие студенты получили возможность учиться по персональным планам, имея доступ к лучшим курсам, лабораториям, стажировкам в вузах и научных центрах по всему миру.

Мы оцифровали образовательный процесс. Для ДВФУ электронное обучение - уже привычный формат: с 2018 года все учебные планы включают онлайн-курсы ведущих российских университетов на платформе Открытое образование, а также онлайн-курсы, разработанные преподавателями ДВФУ. В общей сложности электронные курсы осваивают около 13 тысяч студентов университета ежегодно. Это очень помогло нам и во время пандемии коронавируса, мы оказались готовы к дистанционному формату. ДВФУ - единственный российский вуз, входящий в Ассоциацию ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому мы учли опыт крупнейших образовательных центров Азии, в частности, модель и практические рекомендации Китайского университета Гонконга. На электронный формат образования во время карантина мы перешли за три дня: просто у ребят в электронном расписании вместо номеров аудиторий появились ссылки на вебинары. Конечно, простота эта только видимая, до этого мы два семестра вели большую работу по оцифровке расписания и всего учебного процесса - но в нужный момент оказались готовы.

А откуда в ДВФУ приходят абитуриенты?

Никита Анисимов: Абитуриенты ДВФУ - это талантливая и целеустремленная молодежь со всей страны, в этом году к нам поступают из 80 субъектов РФ. Средний балл вырос с 58,35 в 2010 году до 73,63 в 2019-м. В 2017 году мы возродили систему работы с талантливыми школьниками, регулярно проводим "Тихоокеанские школы" по мате матике, информатике, гуманитарным наукам, проектной деятельности. Участники школ показывают значительно более высокие результаты ЕГЭ, чем остальные выпускники региона. ДВФУ ежегодно проводит более десяти олимпиад, в том числе и региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников. А с 2018 года, благодаря университетской системе работы с талантами, приморские школьники после десятилетнего перерыва стали завоевывать призовые места во ВсОШ. Кроме того, мы заботимся о приморских общеобразовательных школах. В 2018 году совместно с администрацией Приморского края запустили проект "Учитель для Приморья". На последнем курсе студенты Школы педагогики ДВФУ проходят длительную (от 4 до 10 месяцев) стажировку в школах и детских садах. Сразу после стажировок многим поступают предложения о трудоустройстве, что позволяет решать проблему кадрового дефицита в образовательных учреждениях региона - на практику с перспективой последующего трудоустройства ежегодно выходит более 100 старшекурсников Школы педагогики.

Никита Анисимов: Университет является ключевой площадкой подготовки кадров в макрорегионе. Фото: Пресс-служба ДВФУ

Учитываете запрос работодателей на качество подготовки?

Никита Анисимов: Университет продолжает оставаться ключевой площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров в макрорегионе. Мы реализуем целевые и партнерские программы подготовки студентов под потребности предприятий группы "СИБУР", "Роснефти", Сбербанка, "Газпрома" и других ведущих компаний. Вместе с компаниями-партнерами и при активном участии самих студентов мы разрабатываем индивидуальные образовательные траектории, определяем те компетенции, которые позволят молодым людям эффективно строить экономику 21 века. На протяжении уже нескольких лет наши студенты имеют возможность защитить в качестве выпускной квалификационной работы собственный стартап.

Благодаря проектам, запущенным на острове Русский, мы формируем экосистему высоких технологий всего ДВФО, в которую помимо упомянутого центра цифрового развития также входят технопарк, центр проектной деятельности, инжиниринговые подразделения госкорпораций и ведущих технологических компаний страны, центр НТИ по виртуальной и дополненной реальности. Следующим шагом должно стать придание острову Русский специального правового статуса инновационного научно-технологического центра, принятого сейчас всего лишь для МГУ имени М.В. Ломоносова и Сочинского центра "Сириус". Рассчитываю, что третий проект будет создан у нас во Владивостоке, соответствующее поручение уже дано правительством России.

Как решение об увеличении набора на IT-направления соотносится с потребностями дальневосточных компаний в этих специалистах?

Никита Анисимов: Вопрос о расширении подготовки IT-специалистов ДВФУ ставил еще в 2018 году, когда президент России поручил создать центр цифрового развития на острове Русский. Нас в этом вопросе сразу поддержала компания ДНС, а за два года проведена большая работа по формированию пула резидентов центра, среди которых компании "Ростелеком", "Росгеология", "Элемент", "Росатом", "РЖД-Технологии", "МТС". Их представительства полноценно заработают в университетском кампусе уже осенью этого года. Наши студенты получат уникальный шанс трудоустроиться в ведущие компании всего в нескольких шагах от учебных аудиторий. В свою очередь компании из центра цифрового развития могут рассчитывать на нашу кадровую поддержку при реализации проектов на Дальнем Востоке.

Если говорить в цифрах, то в 2021 году ДВФУ предложит абитуриентам около 550 бюджетных мест в области информационных технологий, программирования, компьютерных наук. Это более 10 процентов всего бюджетного набора. Уже в рамках нынешней приемной кампании мы смогли принять на IT-направления больше студентов на бюджет, чем планировали благодаря дополнительно выделенным местам.

Каково финансовое положение ДВФУ, учитывая затраты на содержание огромного кампуса?

Никита Анисимов: ДВФУ действительно уникален своим самым крупным и современным в стране студенческим кампусом. В гостиничных корпусах на острове живут больше 10 тысяч человек. Университет является площадкой для проведения многих знаковых международных событий, что, безусловно, накладывает особые требования к содержанию инфраструктуры. Поэтому финансово-экономические модели, применяемые в большинстве вузов, для нас не подходят.

В 2016 году, когда мне доверили возглавить ДВФУ, финансовая ситуация в нем была, мягко говоря, плачевной. Задолженность перед поставщиками за содержание и обслуживание кампуса составляла почти миллиард рублей. Сегодня этот вопрос решен. За тот же период более миллиарда рублей направлено на развитие материально-технической базы, текущий и капитальный ремонт. Полтора года назад ДВФУ начал обслуживать кампус собственными силами и снизил затраты на эти цели более чем на 200 миллионов рублей. Кстати, удалось поднять зарплаты преподавателям до 200 процентов от средней зарплаты по региону и существенно увеличить гарантированную "окладную" часть заработной платы.

Дальневосточный федеральный университет существенно повысил международную узнаваемость, что подтверждается продвижением в зарубежных рейтингах

Пандемия наверняка повлияла на проекты с зарубежными партнерами, которых у ДВФУ традиционно много в азиатском регионе?

Никита Анисимов: Тема коронавируса всех настолько объединила, что общение с ректорами ведущих вузов АТР стало даже более интенсивным, чем раньше. Мы неоднократно весной и летом в онлайн-формате обсуждали вопросы преодоления негативных последствий пандемии, вырабатывали общие решения в сложившихся условиях. Сегодня у ДВФУ более 250 партнеров в 40 странах мира, из них более половины приходится на АТР. За последние несколько лет мы открыли представительства в столицах Китая, Вьетнама, Индии и Японии, у нас обучается более 3500 иностранных студентов из 74 государств.

Дальневосточный федеральный университет существенно повысил международную узнаваемость, что подтверждается продвижением в зарубежных рейтингах. Например, в QS World University Rankings с 2012 года ДВФУ поднялся более чем на 300 пунктов и в этом году продемонстрировал рекордный результат, заняв 493 место. Это показатель того, что российский Дальний Восток способен конкурировать на образовательном и научном поле с ведущими мировыми интеллектуальными центрами. И мы готовы усиливать свои позиции.