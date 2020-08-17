Хабаровским школьникам подарят правительственную яхту

Судьба яхты "Виктория", принадлежащей правительству Хабаровского края, наконец прояснилась. Судно, которое безуспешно пытались продать, могут передать в Краевой центр образования. Дети собираются использовать его для экспериментов.

При экс-губернаторе региона Вячеславе Шпорте яхту регулярно использовали для проведения официальных мероприятий. Судно было произведено по спецзаказу в 2005 году на Тайване. Его длина составляет 21 метр, вес - 38 тонн, вместимость - до 12 человек. Внутри есть душевые кабины, холодильники, телевизор, специальное оборудование для опреснения воды. Однако на содержание "Виктории" ежегодно уходило более 600 тысяч рублей. И, чтобы снизить нагрузку на краевой бюджет, в 2018 году яхту решили выставить на торги с начальной стоимостью более 60 миллионов рублей. Однако покупателей не нашлось даже после значительного снижения цены.

Недавно к врио губернатора края Михаилу Дегтяреву обратилось руководство Краевого центра образования с просьбой передать яхту для занятий школьников. В образовательном учреждении работают IT-клуб, кванториум, центр одаренных детей, и их воспитанники смогли бы найти судну достойное применение. "Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась", - отреагировал на предложение Дегтярев.

В центре образования рассказали, что использовать "Викторию" хотят для научных экспедиций, исследования почв и биологического разнообразия рек и водоемов, экологических проектов, связанных с ликвидацией загрязнения Амура, а также для организации образовательно-туристических маршрутов в заповедные места региона и исторических сплавов. Участвовать в этих мероприятиях смогут все школьники края.

Содержать яхту планируют не только за счет краевого бюджета, но и из средств грантов, которые со своими идеями смогут выигрывать дети.