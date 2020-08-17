Продолжая поездку по Дальнему Востоку страны, премьер-министр Михаил Мишустин с подчиненными на несколько часов залетел в Магадан. Первым делом его повезли на рыбный терминал местного морского порта, где главе правительства стало грустно от увиденного: "Это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже".

Терминал состоит из четырех причалов, все они находятся в федеральной собственности, а выглядят так, будто давно стоят бесхозные. Физический износ сооружений составляет 50-80 процентов. Прямо у причалов стоят старые ржавые затопленные судна. Объекту для нормальной работы давно требуется реконструкция, но денег на нее в бюджете нет.

Премьер раскритиковал низкий уровень управления портом. Он вспомнил притчу, гласящую, что накормить можно двумя способами - дав рыбу или удочку. "Здесь и удочки есть, и рыба, а результат грустный", - констатировал глава правительства.

Сейчас этому хозяйству необходима первоочередная инвентаризация. "Нас интересует, не кто виноват, а что делать, - подчеркнул Мишустин. - Мы проведем эту работу и по результатам примем решение. А я склоняюсь к тому, чтобы его действительно отдать субъекту, организовать здесь нормальную работу с соответствующим финансированием. Но я бы хотел услышать гарантии, что если мы такие лимиты бюджетных обязательств доведем, чтобы железно тот, кто будет здесь подрядчиком, довел дело до конца, чтобы мы приехали и обрадовались нормальному виду".

"Это решение мы предварительно приняли. Обещаю, что мы его оформим. Надеюсь, что все быстро случится, а вы в ближайшем будущем покажете нам отличный пример того, как сделать так, чтобы рыболовецкие компании получили возможность работать", - заявил премьер-министр. И все-таки отдельно добавил, что и виновного в сорванной реконструкции тоже найдут.

Далее маршрут кортежа прошел через областной онкологический диспансер. Здесь картина с точностью до наоборот - полным ходом идет реконструкция одного из зданий. Хотя без недобросовестного подрядчика и тут не обошлось. Новым генеральным подрядчиком стал Уральский оптико-механический завод, который является комплексным производителем медицинского оборудования. Его генеральный директор рассказал, что объект может быть сдан раньше положенных сроков, в третьем квартале 2022 года, если будет соответствующее финансирование.

"У меня нет сомнений в том, что мы просто должны передвинуть эти средства вперед, - решил Мишустин. - Примерно 600 миллионов, вы говорите, по этому году?" Министр финансов Антон Силуанов пообещал деньги предоставить.

Проблемой здравоохранения региона в целом его губернатор Сергей Носов считает дефицит отдельных специалистов. "Эта проблема упирается в наличие жилья, - сказал он. - Мы должны обеспечивать специалистов, приезжающих к нам, жильем". На экономику сфера негативно влияет низкая плотность населения области и сократившаяся численность.

Председатель правительства обратил внимание местных властей на проблему ветхого жилья. "Мы видели, ехали сегодня с вами по городу: есть замечательные новые дома, та же самая больница с новым корпусом, и рядышком, к сожалению, пока все не так хорошо выглядит", - поделился Михаил Мишустин собственными наблюдениями.

По словам Носова, перед областью стоит задача завершить программу по ветхому жилью досрочно - в 2021 вместо 2024 года. Ищут источники для дальнейшего строительства нового жилья. "Очень важно, чтобы молодежь приезжала, оставались здесь, могли получить достойную работу, получить образование", - подчеркнул Мишустин.

В Магадане правительственная делегация задержалась недолго и отправилась в Благовещенск, где завтра на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока премьер подведет итог увиденному за шесть дней поездки по региону.