На трассе Хабаровск-Комсомольск в ДТП погибли четыре человека

Утром в понедельник на 64-м километре трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре столкнулись два автомобиля, четыре человека, в том числе один ребенок, погибли на месте.

"Двое взрослых и один несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

На место ДТП для смыва топлива и обеспечения пожарной безопасности находится отделение 89-й пожарной части. С пострадавшими и их родственниками работают психологи.

Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД и СУ СКР по региону.