Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлено до 8 ноября. Об этом стало известно в понедельник на заседании Мосгорсуда, где началось рассмотрение апелляционный жалобы на арест имущества Фургала.

Ранее 21 июля Басманный суд в качестве обеспечительной меры арестовал более 3 млн рублей и 2 тысячи долларов, а также два автомобиля - Toyota Land Cruiser и Lexus, принадлежащие бывшему главе Хабаровского края.

Сам Сергей Фургал пояснил в заседании столичного суда, что арестованные деньги принадлежат не ему, а бывшей жене Стародубовой. Он попросил вернуть деньги собственнику, так как, по его словам, они предназначены для оплаты учебы и проживания сына.

В итоге, выслушав позицию защиты и самого экс-губернатора, Мосгорсуд оставил решение Басманного суда о наложении ареста без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя и убийстве еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах.