В Якутии экс-замминистра будут судить за мошенничество

В Якутии бывшего заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики осудят за мошенничество.

Как установили следователи, в апреле 2017 года чиновник обманул генерального директора одной фирмы, производящей строительный материалы.

Обвиняемый предложил сделать бизнесмена победителем аукциона по строительству газовых сетей, а тот взамен должен был построить замминистру дом за 300 тысяч рублей.

Предприниматель построил жилье, но обещанных преференций не получил, так как злоумышленник не имел подобных полномочий.

"В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемого наложен арест на сумму около миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.