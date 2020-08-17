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17.08.2020 05:17
Рубрика: Экономика

В Приморье пострадавшие от коронавируса зоопарки получат до 1 млн

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Расположенные в Приморском крае зоопарки, чья работа была приостановлена из-за пандемии коронавируса с 25 марта по 6 июня, могут получить поддержку из краевого бюджета, сообщает пресс-служба правительства края.

По информации регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, зоопарки могут получить до миллиона рублей за месяц понесенных затрат.

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"Средства предусмотрены на возмещение затрат на приобретение кормов, услуг ветеринаров, поддержание в рабочем состоянии мест содержания", - отметили в министерстве.

Сейчас там начали прием заявок на возмещение ущерба.

Зоопаркам в Приморье разрешили начать работу с 6 июня - при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер.

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