Во Владивостоке на форуме "Армия-2020" покажут 7 боевых кораблей ТОФ

На выставке, которая пройдет во Владивостоке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020", Тихоокеанский флот представит семь боевых кораблей.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, гости форума смогут посетить миноносец "Быстрый", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-19", базовый тральщик "БТ-215", десантный катер "Иван Карцов", противодиверсионный катер типа "Грачонок" и большой гидрографический катер "БГК-2151".

Эти корабли и суда будут отшвартованы у 33-го причала Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке. Там же пройдут церемонии закрытия и открытия мероприятий форума, развернута экспозиция боевой техники и техники специального назначения береговых войск ВМФ, снаряжения поисково-спасательной службы, отметил Воскресенский.

В целом вооружение, техника, продукция военного назначения будет представлена на пяти площадках. Так, авиационную технику - истребители, противолодочные самолеты и вертолеты, а также современные зенитно-ракетные комплексы покажут на аэродроме Центральная Угловая в пригороде Владивостока. В филиале парка "Патриот" на острове Русский на "Ворошиловской батарее" будет работать экспозиция вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Научные конференции и круглые столы пройдут в Дальневосточном федеральном университете и Доме офицеров флота.

Справка "РГ"

Мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2020" по традиции состоятся в разных регионах страны. В Приморье их проведение намечено на 27-29 августа.