Казань примет финал Кубка мира по плаванию в октябре 2021 года

В Казани с 28 по 30 октября следующего года пройдет финальный этап этапа Кубка мира-2021 по плаванию. Календарь соревнований опубликовала Международная федерация плавания FINA.

Кубок будет проходить в шесть этапов. Первые два состоятся в сентябре в Сингапуре и Цзинане (КНР). Точные даты пока не известны. Из Азии Кубок мира переместится Европу.

В Берлине состязания пройдут с 1 по 3 октября, а в Будапеште с 7 по 9 октября. Пятый этап примет Доха (Катар) с 21 по 23 октября. И наконец, в Казани с 28 по 30 октября пройдет финал состязаний.

Призовой фонд Кубка мира-2021 по плаванию составляет около 2,5 миллионов долларов США.

Как уточняет FINA, соревнования будут проводиться в 25-метровом бассейне. По их итогам отберут участников Чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) с 13 по 18 декабря 2021 года.