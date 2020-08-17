Казань примет финал Кубка мира по плаванию в октябре 2021 года

Новости

В скальном монастыре Сумела в Турции прошла первая за 10 лет литургия 15:38
В Москве неизвестные избили и ограбили женщину в ее квартире 15:35
Вышел русский трейлер мультфильма про маленького Лавкрафта и Ктулху 15:33
Составлен рейтинг ягод, снижающих риск образования тромбов 15:30
В России преступник более 10 лет скрывался, меняя внешность и отпечатки 15:08
Работникам соцучреждений выплатили 9 млрд рублей за работу в пандемию 14:43
Лукашенко: Власть в Беларуси "никогда не падет" 14:37
От рака умерла актриса из "Игры" Финчера Линда Мэнз 14:37
Средняя цена российской нефти Urals составила 44,25 доллара за баррель 14:36
Названы районы Москвы, где квартиры продаются со скидками 14:32
В авто помощника военного атташе РФ в Нидерландах нашли технику слежения 14:26
В Крыму автомобиль рухнул с пятиметровой опорной стены 14:17
На Кубани в крови мужчины, махавшего младенцем, нашли наркотики 13:45
У экранизации романа Кинга "Почти как "Бьюик 8" появился режиссер 13:45
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в мире и безопасность туристов 13:33
Почти все задержанные в ходе протестов в Беларуси освобождены 13:15
"Запорожец" со скромным пробегом продают за 700 тысяч рублей 13:03
Завершается работа над фильмом-сказкой "Последний богатырь-3" 12:43
СМИ: ЦСКА предложил 10 млн евро за игрока "Спортинга" 12:43
СМИ: ВВС США атаковали позиции сирийских войск 12:38
Столичные психологи помогут школьникам подготовится к 1 сентября 12:37
На съемках боевика с Крузом "Миссия невыполнима 7" произошел взрыв 12:30
Налоговая служба Канады закрыла онлайн-сервисы из-за кибератаки 12:13
Сбербанк снизил ставки по вкладам 12:07
Почта России компенсирует весенние задержки экспорта 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 14:32
Рубрика: Спорт

Казань примет финал Кубка мира по плаванию в октябре 2021 года

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Казани с 28 по 30 октября следующего года пройдет финальный этап этапа Кубка мира-2021 по плаванию. Календарь соревнований опубликовала Международная федерация плавания FINA.

Кубок будет проходить в шесть этапов. Первые два состоятся в сентябре в Сингапуре и Цзинане (КНР). Точные даты пока не известны. Из Азии Кубок мира переместится Европу.

Фото: iStock
Чемпионат мира по водным видам спорта перенесли на 2022 год

В Берлине состязания пройдут с 1 по 3 октября, а в Будапеште с 7 по 9 октября. Пятый этап примет Доха (Катар) с 21 по 23 октября. И наконец, в Казани с 28 по 30 октября пройдет финал состязаний.

Призовой фонд Кубка мира-2021 по плаванию составляет около 2,5 миллионов долларов США.

Как уточняет FINA, соревнования будут проводиться в 25-метровом бассейне. По их итогам отберут участников Чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) с 13 по 18 декабря 2021 года.

В регионах Спорт Спорт Виды спорта Водный спорт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Кабмин предложил продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19
В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников
За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах
СМИ: ВВС США атаковали позиции сирийских войск
Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"