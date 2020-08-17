Оренбургская компания стала владельцем предприятия в Мордовии

Новости

В скальном монастыре Сумела в Турции прошла первая за 10 лет литургия 15:38
В Москве неизвестные избили и ограбили женщину в ее квартире 15:35
Вышел русский трейлер мультфильма про маленького Лавкрафта и Ктулху 15:33
Составлен рейтинг ягод, снижающих риск образования тромбов 15:30
В России преступник более 10 лет скрывался, меняя внешность и отпечатки 15:08
Работникам соцучреждений выплатили 9 млрд рублей за работу в пандемию 14:43
Лукашенко: Власть в Беларуси "никогда не падет" 14:37
От рака умерла актриса из "Игры" Финчера Линда Мэнз 14:37
Средняя цена российской нефти Urals составила 44,25 доллара за баррель 14:36
Названы районы Москвы, где квартиры продаются со скидками 14:32
В авто помощника военного атташе РФ в Нидерландах нашли технику слежения 14:26
В Крыму автомобиль рухнул с пятиметровой опорной стены 14:17
На Кубани в крови мужчины, махавшего младенцем, нашли наркотики 13:45
У экранизации романа Кинга "Почти как "Бьюик 8" появился режиссер 13:45
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в мире и безопасность туристов 13:33
Почти все задержанные в ходе протестов в Беларуси освобождены 13:15
"Запорожец" со скромным пробегом продают за 700 тысяч рублей 13:03
Завершается работа над фильмом-сказкой "Последний богатырь-3" 12:43
СМИ: ЦСКА предложил 10 млн евро за игрока "Спортинга" 12:43
СМИ: ВВС США атаковали позиции сирийских войск 12:38
Столичные психологи помогут школьникам подготовится к 1 сентября 12:37
На съемках боевика с Крузом "Миссия невыполнима 7" произошел взрыв 12:30
Налоговая служба Канады закрыла онлайн-сервисы из-за кибератаки 12:13
Сбербанк снизил ставки по вкладам 12:07
Почта России компенсирует весенние задержки экспорта 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 14:28

Оренбургская компания стала владельцем предприятия в Мордовии

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Компания "Оренбургские минералы" из города Ясный стала владельцем одного из крупнейших российских заводов по производству хризотилцементной продукции - мордовского предприятия "Лато". Сделка одобрена Управлением Федеральной антимонопольной службы по РМ и другими профильными ведомствами.
Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы" Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы"
Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы"

На сегодня "Оренбургские минералы" входит в число крупнейших хризотилдобывающих компаний мира. Расположенный в поселке Комсомольский Чамзинского района Мордовии завод "Лато" - уже не первое предприятие, приобретенное оренбургским комбинатом. Компания владеет производственными мощностями в Рязани и Беларуси.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
В ТОСЭР "Новотроицк" запустили на полную мощность содовый завод

Руководителем мордовского завода станет Дмитрий Никитин, ранее возглавлявший Торговый дом "Оренбургские минералы". За счет выстраивания прямой производственной цепочки предприятие рассчитывает существенно нарастить объемы производства. Это позволит более эффективно обеспечивать региональные и федеральные программы капремонта, а также рядового потребителя современной хризотилцементной продукцией высокого качества.

- Мы приобрели завод "Лато", чтобы удвоить выпуск новой хризотилцементной продукции на внутреннем рынке, - отметил генеральный директор АО "Оренбургские минералы" Андрей Гольм.

По словам бизнесмена, объединение производственных потенциалов положительно скажется на рынке стройматериалов в европейской части России - хризотилцементные продукты отличаются не только качеством, но и доступностью. А интенсификация производства позволит увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
Китайские инвесторы запустили завод в Оренбуржье

Для завода "Лато" уже намечены перспективные рынки сбыта: руководство комбината провело ряд встреч с представителями фондов капитального ремонта, муниципальных властей и управлений ЖКХ Мордовии и Татарстана, а также в Самарской и Оренбургской областях. Особый интерес вызвала новая продукция предприятия - в частности, хризотилцементные фасадные панели, которое являются не только не только удобным, доступным и долговечным, но и негорючим материалом.

Справка "РГ"

Предприятие "Лато" было основано в 1961 году. Завод оснащен современным оборудованием, позволяющим производить широкий спектр окрашенных хризотилцементных продуктов, в том числе волнистого и плоского шифера, хризотилцементных фасадных плит, труб, муфт, акриловой водно-дисперсионной краски и комплектующих деталей кровли. В числе наград завода: "Диплом I степени победителя XXI Всероссийского конкурса на лучшее предприятие промышленности строительных материалов и стройиндустрии 2016", "Диплом I степени Республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии" 2009 год", "Диплом победителя республиканского конкурса "Предприятие высокой социальной эффективности" 2004 год" и другие.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область ПФО Мордовия Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Кабмин предложил продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19
В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников
За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах
СМИ: ВВС США атаковали позиции сирийских войск
Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края