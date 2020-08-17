Оренбургская компания стала владельцем предприятия в Мордовии

Компания "Оренбургские минералы" из города Ясный стала владельцем одного из крупнейших российских заводов по производству хризотилцементной продукции - мордовского предприятия "Лато". Сделка одобрена Управлением Федеральной антимонопольной службы по РМ и другими профильными ведомствами.

На сегодня "Оренбургские минералы" входит в число крупнейших хризотилдобывающих компаний мира. Расположенный в поселке Комсомольский Чамзинского района Мордовии завод "Лато" - уже не первое предприятие, приобретенное оренбургским комбинатом. Компания владеет производственными мощностями в Рязани и Беларуси.

Руководителем мордовского завода станет Дмитрий Никитин, ранее возглавлявший Торговый дом "Оренбургские минералы". За счет выстраивания прямой производственной цепочки предприятие рассчитывает существенно нарастить объемы производства. Это позволит более эффективно обеспечивать региональные и федеральные программы капремонта, а также рядового потребителя современной хризотилцементной продукцией высокого качества.

- Мы приобрели завод "Лато", чтобы удвоить выпуск новой хризотилцементной продукции на внутреннем рынке, - отметил генеральный директор АО "Оренбургские минералы" Андрей Гольм.

По словам бизнесмена, объединение производственных потенциалов положительно скажется на рынке стройматериалов в европейской части России - хризотилцементные продукты отличаются не только качеством, но и доступностью. А интенсификация производства позволит увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет.

Для завода "Лато" уже намечены перспективные рынки сбыта: руководство комбината провело ряд встреч с представителями фондов капитального ремонта, муниципальных властей и управлений ЖКХ Мордовии и Татарстана, а также в Самарской и Оренбургской областях. Особый интерес вызвала новая продукция предприятия - в частности, хризотилцементные фасадные панели, которое являются не только не только удобным, доступным и долговечным, но и негорючим материалом.

Справка "РГ"

Предприятие "Лато" было основано в 1961 году. Завод оснащен современным оборудованием, позволяющим производить широкий спектр окрашенных хризотилцементных продуктов, в том числе волнистого и плоского шифера, хризотилцементных фасадных плит, труб, муфт, акриловой водно-дисперсионной краски и комплектующих деталей кровли. В числе наград завода: "Диплом I степени победителя XXI Всероссийского конкурса на лучшее предприятие промышленности строительных материалов и стройиндустрии 2016", "Диплом I степени Республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии" 2009 год", "Диплом победителя республиканского конкурса "Предприятие высокой социальной эффективности" 2004 год" и другие.