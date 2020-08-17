Под Пензой в ДТП погибли два дорожных рабочих

ДТП произошло в понедельник в 10 часов утра на автомобильной дороге "Пенза - Тамбов" в Белинском районе Пензенской области.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, на этом участке велись дорожные работы. В их зоне 36-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21093" не справился с управлением и наехал на упаковку бордюрного камня, задев двух рабочих.

- В результате происшествия мужчины, 1996 и 1994 годов рождения, от полученных травм скончались на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка.