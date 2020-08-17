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17.08.2020 18:30
Рубрика: Происшествия

Против саратовского судьи возбуждено уголовное дело

Текст: Наталья Козлова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Арбитражного суда Саратовской области.

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Судья подозревается в мошенничестве, "совершенном в особо крупном размере". Фамилию судьи в СК не называют. Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, расследованием дела будет заниматься центральный аппарат ведомства - Главное следственное управление СКР.

По версии следствия, в июле 2017 года судья Арбитражного суда Саратовской области получил от одного из местных предпринимателей через посредника четыре миллиона рублей. Деньги якобы предназначались судьям Двенадцатого арбитражного апелляционного суда как взятка за вынесение решения по арбитражному делу. В СК рассказали, что в действительности никаких действий в интересах собственника денег судья предпринимать не намеревался, повлиять на результаты судебного рассмотрения дела он не мог, а полученные деньги похитил.

Саму передачу денег организовал бывший адвокат Саратовской коллегии адвокатов, осужденный в 2019 году за обещание посредничества в передаче взятки.

Эти преступления были выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Саратовской области.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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