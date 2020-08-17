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17.08.2020 14:35
Рубрика: Власть

Путин пообещал поддержать производство нового авиадвигателя

Текст: Кира Латухина
Планы по развитию авиации - амбициозные, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал важнейшим проектом для всей России работу над новым двигателем ПД-35. Вопросы о поддержке строительства двигателя будут решены, заверил он врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Владимир Путин также поручил лично заняться вопросами безработицы и аварийного жилья в регионе.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Встреча состоялась в режиме видеоконференции. "Пермский край - один из крупнейших промышленных центров нашей страны", - сказал президент и предложил перейти к докладу. Махонин начал с ситуации с коронавирусом - она стабильна, больших вспышек заболеваемости нет, коек достаточно, край выходит из режима самоизоляции и готовится к массовой вакцинации против гриппа и пневмококка.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Как проходят испытания деталей нового двигателя большой мощности ПД-35

Докладчик рассказал о планах развития промышленности. В 2023 году будет новый завод по производству ракетных двигателей, началось производство двигателей для авиации - ПД-14 и идет проект по сборочно-стендовому комплексу под новый двигатель ПД-35. "Можно было бы рассмотреть создание специализированных центров по двигателестроению гражданской и военно-транспортной авиации", - предложил докладчик и попросил поручить Минпромторгу и Ростеху рассмотреть возможность развития кластера. А регион готов построить школы, детсады и жилье в микрорайоне. Новый двигатель ПД-35 требует и нового производства по сборке. Потому что здания, построенные в период с 1930 до 1970 года, просто устарели. "Поэтому эти центры по сборке - они, наверное, были бы правильными", - объяснил врио главы региона.

Еще Махонин рассказал о планах строительства нового транспортного кольца: "Называем это "по-наглому" пермское наземное метро. Диаметр его будет порядка 40 километров, что, в общем-то, чуть ниже, чем МЦК". И еще попросил поручить включить мост через Каму в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также помочь со строительством здания Пермской художественной галереи. Там хранится уникальная коллекция деревянной скульптуры пермских богов, строгановской иконы, картины передвижников. Но галерея находится в соборе, можно показать лишь 1,5 процента коллекции. Продолжив тему культуры, Махонин напомнил, что в 2023 году Перми исполнится 300 лет и пригласил президента на торжества.

Глава государства заверил: будут поручения и по транспортной инфраструктуре, мосту, и по культуре: "Вопросы все очень важные, безусловно, надо все тщательно проработать с правительством по поводу источников финансирования".

Путин также перечислил проблемы, которые требуют личного участия врио главы региона. Во-первых, это безработица: в крае она чуть выше, чем в среднем по стране, и при этом есть вакансии. "Надо все это внимательно проанализировать и поддержать людей, главным образом, которые временно остались без работы, создать перспективы для того, чтобы в Пермском крае увеличилось количество хороших, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест", - указал он. Еще одна проблема - большой уровень аварийного жилья. "Я соответствующие сигналы пошлю и в правительство, но и вы тоже проработайте этот вопрос", - заметил президент.

В целом в Перми складывается благоприятная обстановка для развития, оценил Путин. Обеспеченность хорошая и закредитованность меньше, чем в целом по стране. Это очень хорошие предпосылки для решения всех масштабных задач, считает он.

Фото: youtube.com
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Проект ПД-35 президент назвал очень важным для всей России, "имея в виду наши амбициозные планы в развитии авиации, в том числе и нашу работу над широкофюзеляжным самолетом". "Вопросы о поддержке строительства этого двигателя, создании условий для его производства, в том числе для строительства испытательной базы, испытательных стендов, будут решены. Финансирование будет изыскано, деньги направлены. Надеюсь, что и само предприятие не подведет и проведет необходимые работы в обозначенные ранее сроки", - заключил он.

В регионах Власть Работа власти Экономика Транспорт Авиатранспорт Президент Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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