В Нижегородской области осужденный попытался убить сотрудника колонии

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в исправительной колонии. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Все произошло 7 августа на площадке у входа в подъезд отряда ИК-11, расположенной в городе Бор. По версии следствия, 29-летний осужденный на почве неприязненных отношений попытался убить начальника отдельного поста колонии с помощью самодельного металлического предмета, похожего на нож. Но сотрудник колонии вовремя отреагировал на покушение и оказал сопротивление. В результате пострадавший получил ссадину на шее.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ, продолжается, уточнили в ведомстве.