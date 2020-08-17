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17.08.2020 08:33
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области осужденный попытался убить сотрудника колонии

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в исправительной колонии. Об этом сообщает СУ СК по региону.

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Все произошло 7 августа на площадке у входа в подъезд отряда ИК-11, расположенной в городе Бор. По версии следствия, 29-летний осужденный на почве неприязненных отношений попытался убить начальника отдельного поста колонии с помощью самодельного металлического предмета, похожего на нож. Но сотрудник колонии вовремя отреагировал на покушение и оказал сопротивление. В результате пострадавший получил ссадину на шее.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ, продолжается, уточнили в ведомстве.

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