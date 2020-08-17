В ОЭЗ "Тольятти" отметили значительный прирост инвестиций

Итоги работы за первое полугодие подвели в особой экономической зоне "Тольятти".

Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, связанную с угрозой распространения COVID-19, резиденты ОЭЗ продолжают успешно развиваться. Об этом свидетельствуют основные показатели деятельности предприятий, работающих на инвестиционной площадке.

Как сообщили в управляющей компании, за прошедшие с начала года шесть месяцев резиденты ОЭЗ "Тольятти" продемонстрировали положительную динамику по объемам вложенных инвестиций. Они составили 1,16 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с момента создания особой экономической зоны инвестировано уже более 14,5 миллиарда рублей.

Выручка резидентов за первое полугодие составила более 2,5 миллиарда рублей. С начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил 20 миллиардов рублей.

- Первое полугодие, несмотря на известные обстоятельства, связанные с коронавирусом, отметилось для ОЭЗ "Тольятти" рядом знаковых событий. Особая экономическая зона официально получила статус индустриального парка и вошла в границы городского округа Тольятти. Мы уверены, что благодаря созданным условиям для поддержки бизнеса ОЭЗ продолжит стабильное развитие и будет увеличивать свой вклад в экономику города и региона, - говорит генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Ситуация с пандемией не повлияла на планы крупных инвесторов, пожелавших разместить производства на территории ОЭЗ. За полгода список резидентов инвестплощадки пополнился двумя новыми организациями.

На сегодня ОЭЗ "Тольятти" насчитывает 25 резидентов и десять действующих производств из пяти ведущих отраслей промышленности. Среди них производство автокомпонентов, фармацевтика, химия, выпуск стройматериалов, упаковки, газов и газооборудования. Кроме того, на площадке разместился логистический центр крупного металлургического предприятия. Всего создано 1300 новых рабочих мест.

- В текущем году ОЭЗ "Тольятти" продолжает динамичное развитие. Большие перспективы связаны с крупными инфраструктурными проектами, реализуемыми по поручению губернатора Самарской области. В частности, продолжается масштабная реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное и возведение моста в районе села Климовка, уже запущены работы по строительству железнодорожной ветки и индустриального парка в границах ОЭЗ, - пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ранее минэкономразвития РФ озвучило рейтинг инвестиционных площадок России, в котором ОЭЗ "Тольятти" заняла пятое место среди самых эффективных с накопленным итогом за период с начала функционирования. Этот показатель для тольяттинской инвестплощадки составил 90 процентов. А по динамике количества резидентов "Тольятти" оказалось в тройке лидеров. При анализе учитывалась эффективность деятельности размещенных на площадках предприятий, рентабельность вложения бюджетных средств на создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной инфраструктуры. Одним из основных стал расчетный показатель, отражающий вклад ОЭЗ в достижение национальных целей развития страны, определенных майскими указами президента.

Справка "РГ"

Особая экономическая зона "Тольятти" является площадкой типа "гринфилд", которая обеспечена всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой для размещения производств из различных отраслей промышленности. Общая эксплуатируемая площадь ОЭЗ первой и второй очереди составляет 427 гектаров. Весь комплекс льгот и преференций позволяет инвесторам существенно сократить сроки строительства, а также сэкономить до 30 процентов от капитальных затрат.