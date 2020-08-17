В Перми открылась экспозиция "Музея баскетбола"

В Перми состоялось открытие уникального по раритетам и представленным экспонатам "Музея баскетбола". Ничего подобного ранее в нашей стране не было.

К начале работы музея в универсальном дворце спорта "Молот", где играл местный "Урал-Грейт" чемпионского созыва начала 2000-х, в городе готовились довольно долго. Еще дольше по времени в Перми витала сама идея создания этого культурно-спортивного объекта. Выставочная экспозиция создавалась, как говорится, по крупицам. Проекту помогли более сотни дарителей различных баскетбольных раритетов, вопросы финансовой составляющей были в значительной степени решены на одной из краудфандинговых платформ в сети интернет.

В итоге в музее появились и мяч 1963 года выпуска, которым сборная СССР играла в Москве спарринг против американских студентов, и различные кубки, коллекция баскетбольной формы за многие годы развития вида спорта, старые советские кеды, уникальные кадры кинохроники, методички 1970-х, афиши и так далее. Сенсацией церемонии открытия стал подарок, сделанный врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным: он передал в коллекцию все кубки и награды двукратного чемпиона России ПБК "Урал-Грейт", которые долгие годы считались утраченными.

- Наша экскурсия по музею вызвала очень много приятных воспоминаний, - признался специально посетивший Пермь президент Российской федерации баскетбола чемпион Европы 2007 Андрей Кириленко. - Ведь здорово, что есть такие точки на баскетбольной карте нашей страны. Любой желающий, особенно молодые ребята и девчонки, сможет прийти сюда и увидеть историю развития нашего вида спорта, узнать, кто стоял за этими великими победами и какого труда это стоило. В Пермском крае растет огромное количество талантливой молодежи, которая, я уверен, в будущем сможет заиграть и в национальной сборной.