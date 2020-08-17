В Прикамье банда подростков пойдет под суд за ограбления гаражей

В городе Краснокамске Пермского края полиция завершила расследование уголовного дела в отношении трех подростков. Их обвиняют в совершении краж.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, подростки совершали кражи на территории гаражного кооператива. Они выпиливали небольшие отверстия в крышах и таким образом попадали в гаражи, откуда похищали ценные вещи их владельцев: велосипеды, электроинструменты и запчасти для автомобилей. Общий ущерб от противоправных действий составил 90 000 рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.