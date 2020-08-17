Добровольцы испытаний вакцины от COVID-19 получат 148 тысяч рублей

Новосибирские вирусологи рассказали о том, как проходит второй этап тестирования вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Сегодня в научный центр "Вектор" госпитализированы 86 добровольцев. Участники испытаний прошли тщательный медицинский осмотр. 14 из них уже находятся в стационаре, им ввели вакцину от коронавируса.

- Ребята чувствуют себя хорошо, девчонки в волейбол играют, - цитирует KP.RU врачей научного центра.

Известно, что половине добровольцев будет введена вакцина, а другая половина получит препарат, выступающий в роли плацебо. Участники испытаний не будут знать, что именно им ввели. Но каждый из них получит оплату в размере 148 тысяч рублей после окончания эксперимента. Жизни всех пациентов застрахованы.

По словам медиков, добровольцы находятся практически в санаторных условиях. Они обеспечены пятиразовым питанием, бесплатным wi-fi, могут посещать спортзал с тренажерами. Им запрещено покидать территорию больницы и употреблять алкоголь.