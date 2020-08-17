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17.08.2020 12:26
Рубрика: Власть

Главный санврач РФ оценила меры борьбы с ковидом в Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирские школы готовы начать учебный год в традиционном, очном, формате, а медицинские учреждения - к оказанию плановой медицинской помощи и диспансеризации. Это стало возможно благодаря тому, что регион перешел на второй уровень снятия ограничительных мер. Не последнюю роль в этом сыграл хороший организаторский подход при борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В результате этого наблюдается положительная динамика и снижение коэффициента распространения инфекции.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Вопросы эпидемиологической обстановки обсудили на совещании в областном правительстве, которое провели губернатор Андрей Травников и руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

- Одна из главных тем - подготовка области к старту нового учебного года 1 сентября. Задача, которая стоит перед нами, - подготовиться и без всплеска заболеваемости, без проблем войти в новый учебный год в привычном для нас, очном формате обучения, - сказал глава региона.

Глава Роспотребнадзора также высказала уверенность в том, что Новосибирская область сможет начать учебный год в очном формате, но с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Андрей Травников рассказал главному санитарному врачу о мерах, принимаемых в регионе в период пандемии covid-19. Это были точечные взвешенные решения, каждое из которых сопровождалось компенсационными дополнительными ограничениями. Например, возобновить работу промышленным предприятиям разрешили при условии массовой дезинфекции территории, сфере услуг - с использованием масок. С разрешением прогулок и занятий спортом была запущена система мониторинга, мобильного приложения "112 - Экстренная помощь".

По словам Андрея Травникова, региону было непросто принять ситуацию, учитывая элементы "ковидного нигилизма" на старте. Это привело к росту заболеваемости в самом начале. Но затем изменилось отношение жителей, улучшилась готовность медицинского сообщества, Роспотребнадзора, был сформирован оперштаб при правительстве области. Все это время вопрос - на личном контроле губернатора.

- Сегодня мы видим стабильную ситуацию в регионе, а в последние две недели она динамично улучшается: темп прироста составляет 0,6-0,7. Это среднероссийский темп на сегодняшний день. Могу сказать, что такая ситуация демонстрирует хороший организаторский подход, - подчеркнула главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Тем временем 

Новосибирская область вошла в проект Роспотребнадзора по изучению популяционного иммунитета. Уже у 17-ти процентов обследованных обнаружены антитела к ковиду. Как сообщила руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова, второй этап работы, посвященный вопросам изучения иммунитета, запланирован на сентябрь.

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