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17.08.2020 07:00
Рубрика: Общество

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Иркутской области составил 5,8%

Текст: Татьяна Панина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие данные привел сегодня, 17 августа, на пресс-конференции Сергей Балахонов, директор Противочумного института Сибири и Дальнего Востока, который участвовал в масштабном всероссийском исследовании.

Фото: iStock
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- Максимальный уровень серопревалентности (число людей в популяции с положительным результатом теста на конкретное заболевание на основании образцов сыворотки крови) был выявлен среди подростков 14-17 лет - 13,8 процентов, - сообщил директор института профессор Сергей Балахонов. - А минимальный - в возрастной группе от 7 до 13 лет (3,1%).

Также Сергей Балахонов подчеркнул, что после перенесенной инфекции антитела к COVID-19 выявлялись в 56,5% случаев, а доля бессимптомных форм инфекции среди жителей Иркутской области, перенесших заболевание, показала очень высокий уровень - 81,2%. Причем самый высокий показатель доли людей с бессимптомным течением инфекции выявлен в возрастных группах старше 70 лет (100%) и среди детей с года до 17 лет - 96,8%.

Кроме этого были подведены итоги по городам и районам Приангарья, в которых проводились исследования. Самый низкий показатель коллективного иммунитета 1,1% был зафиксирован в Боханском районе, а самый высокий (12,5%) в селе Хомутово Иркутского района. Среди городов низкий уровень иммунитета был также отмечен в Усть-Илимске (2,8%), а высокий в Шелехове (10%) и Усолье-Сибирском (9%).

Справка:

Оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 у населения Иркутской области в условиях пандемии проводилась с 23 июня по 19 июля Иркутским научно-исследовательским противочумным институтом совместно с министерством здравоохранения Иркутской области и управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. В исследовании участвовали 2 тысячи 674 волонтера всех возрастных групп.

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