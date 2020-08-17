На Алтае нашли новый вид ископаемых возрастом 450 миллионов лет

Ученые Палеонтологического института (ПИН) РАН и новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН обнаружили на Алтае новый вид ископаемых мшанок. Их возраст превышает 450 миллионов лет.

Как рассказали в пресс-службе ИНГГ СО РАН, находка была сделана в районе Телецкого озера. Возраст пород, в которых были обнаружены ископаемые, был определен по комплексам трилобитов и брахиопод. По данным ученых, он составляет от 458,4 до 453 миллионов лет.

Новый вид мшанок был назван в честь региона их обнаружения - Dianulites altaicus. Сохранность палеонтологических останков позволила выявить некоторые биотические характеристики среды обитания ископаемых. В частности, в колониях выявлены прижизненные повреждения, которые нанесли организмы, жившие по соседству с мшанками.

Колонии мшанок "алтайского" вида имеют шарообразную форму, сейчас образцы находятся в ПИН РАН, где их максимально подробно исследуют специалисты. Ученые сравнили их с более древними образцами того же рода, найденными на архипелаге Новая Земля и на острове Вайгач. По оценкам палеонтологов, некоторые образцы с территории Арктики на самом деле близки к "алтайским" мшанкам, хотя ранее их отнесли к другому виду.

Вероятно, мшанки Dianulites altaicus обитали не только в море Ордовикского периода на территории Алтая, но и в арктических палеоморях, возможно и в палеозойских палеакваториях на территории Китая. Специалисты намерены продолжить исследование древних мшанок и на юге Сибири, и в арктических районах страны. В этом году уже запланированы новые геологические экспедиции.